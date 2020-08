Pogba torna alla Juventus?/ Calciomercato: potrebbe convincerlo Conte

Paul Pogba torna alla Juventus? Il calciomercato atipico dell’estate 2020 potrebbe regalare diverse sorprese in casa bianconera. La situazione di Maurizio Sarri rimane in bilico con Antonio Conte, in rottura con l’Inter, pronto a tornare per completare quanto iniziato nel 2011. Secondo quanto riportato da CalciomercatoNews.com il tecnico salentino, che ha un ottimo rapporto col centrocampista francese, potrebbe convincerlo a tornare in bianconero per cercare di conquistare insieme la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie manca dal 1996, troppo per una squadra che ha vinto 9 Scudetti di fila e i due non l’hanno mai conquistata. Di certo non sarà una trattativa difficile, ma come l’estate scorsa i bianconeri torneranno presto a sognare il polpo.

Pogba torna alla Juventus? Intanto Cristiano Ronaldo…

Ovviamente tra i motivi per il possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus c’è Cristiano Ronaldo. Il portoghese è uno dei calciatori più forti della storia e il francese sarebbe felicissimo di giocare insieme a lui. Nelle ultime ore qualcuno ha visto un indizio nella passeggiata di Cr7 a Portofino in provincia di Genova. Come mostrato sui social network e riportato da IlBianconero.com il calciatore portoghese avrebbe indossato un abito su misura di Alessandro Martorana da anni ormai anche stilista di Paul Pogba oltre che suo amico personale. Coincidenze o legami? Difficile capirlo ora ma a Torino sono molti quelli che già sognano di rivedere il numero 6 sulle spalle del Polpo Paul.



