Pogba torna alla Juventus?/ L’esperto: “Ai bianconeri non serve” (esclusiva)

Paul Pogba torna alla Juventus? Il suo arrivo a Torino, ovviamente, sarebbe un ritorno: dopo tre stagioni il centrocampista francese, nel frattempo laureatosi campione del mondo, potrebbe lasciare la Premier League e vestire di nuovo la maglia bianconera. Lo diciamo ormai da settimane: la volontà di Pogba ci sarebbe e probabilmente la Juventus sarebbe anche pronta all’esborso economico in termini di ingaggio, ma il problema resta l’ingente richiesta del Manchester United per il cartellino. Al momento dunque i bianconeri riflettono: l’acquisto a parametro zero di Adrien Rabiot e la definitività dell’affare Aaron Ramsey avvicinano il Polpo al Real Madrid, che ha nell’allenatore Zinedine Zidane il primo sponsor del suo connazionale. Vedremo come andranno le cose, perchè è davvero tutto possibile; intanto per avere qualche indiscrezione e commento sulla possibilità che Pogba torni alla Juventus, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Pierpaolo Perotto.

Per acquistare Pogba servono 167 milioni: può davvero lasciare il Manchester United? Nel calciomercato è tutto possibile, ma a queste cifre io dubito seriamente che ci sia una squadra disposta ad acquistarlo: penso che alla fine resterà ai Red Devils.

La Juventus ha reali possibilità di farlo tornare? Non ci credo tanto: la Juventus sta facendo un ottimo acquisto spendendo poco, a centrocampo si è rinforzata con Ramsey e Rabiot a parametro zero e, casomai, il grande colpo lo farà in difesa con De Ligt. Al momento, Pogba è lontano dal ritorno in bianconero perchè servirebbe a poco.

Ammettiamo però che possa tornare: a lasciargli il posto sarà Pjanic? Assolutamente no! Pjanic è intoccabile, la Juventus non può privarsi di un giocatore come lui e Maurizio Sarri lo ha già fatto capire nella prima conferenza stampa.

Quali sono i club che potrebbero acquistare Pogba? Se c’è una squadra che potrebbe comprarlo è il Real Madrid, probabilmente l’unica.

Lo ritiene un leader? Detto che nel calcio di oggi ci sono sempre meno leader, Pogba non lo è mai stato nè lo sarà in futuro. In nazionale è stato Griezmann a trascinare la Francia al titolo mondiale, a Manchester si è messo contro allenatore e probabilmente parte dello spogliatoio… è un ottimo giocatore, forse anche un campione, ma un leader no.

