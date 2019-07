“Pogba torna alla Juventus”, lui sorride/ Calciomercato: i tifosi bianconeri sognano

I tifosi della Juventus sognano il ritorno di Paul Pogba, un campione mai dimenticato e che si spera possa presto rivestire la maglia bianconera. Gli indizi di certo non mancano, il più clamoroso arriva da New York dove il francese del Manchester United si è divertito, e molto, con un gruppetto di tifosi della Vecchia Signora presenti. Questi gli hanno subito sottolineato la loro voglia di rivederlo a Torino e in cambio non hanno ricevuto un secco no, ma un sorriso che sa quasi di conferma. Il calciatore era impegnato nella Grande Mela per un evento legato all’Adidas di cui è testimonial e che è anche lo sponsor tecnico della Juventus. I buoni uffici di Fabio Paratici con Mino Raiola, agente del classe 1993, non son poi un elemento da sottovalutare.

“Pogba torna alla Juventus” lui sorride, in Spagna però tutti d’accordo “va al Real”

Nonostante non si plachino le voci di un ritorno di Paul Pogba alla Juventus in Spagna sono tutti convinti che a giorni il centrocampista francese firmerà con il Real Madrid. La situazione è molto complessa, anche perché dietro al fortissimo calciatore del Manchester United si aggirano dei parametri economici da capogiro. Dopo averlo perso a zero e averlo riacquistato ad oltre 100 milioni di euro i Red Devils non sono di certo pronti a nessun sconto di sorta. Rimane il fatto che la volontà del calciatore sarà fondamentale e pare proprio che a parità di condizioni la sua voglia di tornare alla Juventus in questo momento sia piuttosto forte. Ormai dunque è una corsa a due con i madrileni e i bianconeri che si contenderanno le sue prestazioni fino all’ultimo.

