Pogba VS Ibrahimovic/ Video, Paul lancia la sfida social “Home Skills Challenge”

In questi giorni di quarantena casalinga per tutti per l’emergenza coronavirus, ecco che stanno spopolando sui social parecchie challenge da condividere con amici, alcune delle quali sono state lanciate e rilanciate anche dai protagonisti dello sport. Ecco dunque che nelle ultime ore su Instagram sta certo spopolando la “Home Skills Challenge” l’ultima sfida social lanciata da Paul Pogba, e che ha visto subito protagonista anche Zlatan Ibrahimovic, che ha subito raccolto “il guanto di sfida” del giocatore del Manchester United. Solo ieri il francese, attraverso il proprio profilo Instagram aveva lanciato la sfida a parecchi colleghi, mettendo in mostra trick e numeri col pallone ben complicati: “So che durante la quarantena siamo tutti a casa e possiamo fare molto, creare qualche nuovo skill. Abbiamo una nuova sfida per voi, se non è un pallone da calcio può essere qualsiasi altra cosa. Non dovete essere un professionista, potete mostrarmi cosa sapete fare. Taggate un amico”. Il messaggio di Pogba, accanto al video che lo vede impegnato in acrobazie col pallone tra le mura di casa.

POGBA VS IBRAHIMOVIC: LA RISPOSTA DI ZLATAN

Lanciata la “Home Skills Challenge” da Pogba, ecco che il primo a rispondere per le rime è stato Zlatan Ibrahimovic. Il bomber del Milan ha subito risposto al colleghi sfoderando le sue armi migliori. Nel video di risposta al francese infatti, Ibrahimovic si è fatto filmare mentre col pallone mostrava a fan e followers la sua stoppata di petto in pieno stile “Matrix”, vera specialità del talento in maglia rossonera. Ovviamente non è stato solo Zlatan a rispondere alla challenge, che è presto diventata un trend. Pronta infatti è stata anche la risposta della campionessa di freestyle Lisa Zimouche, invitata direttamente alla sfida dallo stesso Pogba. Manca all’appello però Neymar, “sfidato” dallo stesso francese e i tifosi certo non vedono l’ora di ammirare le ultime magie col pallone del brasiliano.

POGBA VS IBRAHIMOVIC, VIDEO





