Point Break/ Video, su Italia 1 il film con Luke Bracey (oggi, 30 giugno)

Point Break va in onda oggi, 30 giugno, a partire dalle 21,25 su Italia 1. La pellicola è un rifacimento del lungometraggio omonimo che ha riscontrato un enorme successo, diventando quasi un cult per i più giovani, del 1991 diretto da Katherine Bigelow. La regia è di Ericosno Core e gli interpreti principali sono: Luke Bracey, Èdgar Ramirec, Ray Winstone, Teresa Palmer. Il genere è un mix tra azione, avventura e thriller. Le musiche sono di Junkie XL. Il remake non riesce a reggere il confronto col film originale perdendosi tra i meandri del solito film action che vuole apparire spettacolare ma che alla fine rimane un’opera che ne esce senza capo né coda. Nonostante questo il pubblico riesce a seguirlo dall’inizio alla fine e si diverte per le scene spettacolari, nonostante questo a un’analisi a freddo risultano evidenti i limiti del film anche a chi non è propriamente un addetto ai lavori.

Point Break, la trama

La storia Point Break racconta le vicende di Johnny, un giovane atleta molto famoso tra i youtubers, grazie alla sua passione per gli sport più estremi. Purtroppo, nonostante il suo innato coraggio, ha dovuto abbandonare il giro, a causa di una tragedia che lo ha colpito molto duramente. Stimolato dalla volontà di entrare nel FBI per dimostrare le sua abilità investigative, si convince a ritornare nell’ambiente per smascherare una banda di rapinatori. Inizia così, una serie di rocambolesche avventure per il protagonista ai limiti dell’estremo, proprio ai fini di catturare i membri della banda.

Video, il trailer del film “Point Break”

