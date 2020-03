Point Break/ Video, su Italia 1 il film con Luke Bracey remake del cult con K.Reeves

Point Break va in onda stasera, domenica 29 marzo 2020, su Italia 1 a partire dalle ore 21.25. Si tratta del remake del film cult del 1991 di Kathryn Bigelow. La sceneggiatura è stata curata da Kurt Wimmer, mentre la regia è stata affidata a Ericson Core, quest’ultimo si era fatto notare come direttore della fotografia di numerosi film tra cui Payback – La rivincita di Porter, Fast and Furious e Daredevil. Ovviamente ha curato lui la stessa nel film in questione. Nel cast troviamo attori del calibro di Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone, Teresa Palmer, Matias Varela, Clemens Schick e molti altri ancora. Splendide sono le musiche, forse l’unica cosa salvabile del film, di Junkie XL.

Point Break, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Point Break. Il protagonista è Johnny Utah, interpretato da Luke Bracey, che è un ex atleta di sport estremi. Purtroppo ha finito la sua carriera a fronte di un tragico evento. Durante una gara di motocross un suo amico ha perso la vita. Per riuscire a dimenticare quanto accaduto decide di unirsi all’FBI dove viene assoldato per catturare delle bande di rapinatori anche loro molto abili negli sport estremi. Sarà importante dunque fare affidamento per lui sulle sue abilità fisiche che metterà al servizio della legge, fingendosi uno del gruppo per catturarli uno a uno.

Video, il trailer di Point Break





