Poirot: alla deriva/ Su Rete 4 il film tratto da Agatha Christie

Poirot: alla deriva, film di Rete 4 diretto da Andy Wilson

Poirot: alla deriva sarà trasmesso da Rete 4 oggi, 9 gennaio, a partire dalle ore 12:30. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Gran Bretagna nel 2005 il cui soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Agatha Christie.

La regia di questa versione televisiva è stata curata da Andy Wilson, il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti David Suchet, Jenny Agutter, Patrick Baladi, Eva Birthistle, Elliot Cowan, Amanda Douge e Penny Downie.

Poirot: alla deriva, la trama del film: una situazione spiacevole

In Poirot: alla deriva un’ex attrice molto conosciuta ed apprezzata a livello europeo, viene coinvolta in una situazione alquanto spiacevole riservatale da uno strano destino. Lei nel corso della propria esistenza ha dovuto fare i conti con diverse tragedie che ne hanno influenzato anche e soprattutto la vita sentimentale. Infatti, il suo adorato marito oltre ad essere un uomo molto ricco e di influenza a livello politico, venne ucciso da giovanissimo e dopo pochi mesi dal matrimonio, durante una bombardamento dell’esercito nazista sulla città di Londra. Da quel momento in poi le vicende dell’attrice sono caratterizzate da un alone di mistero con tante persone malpensanti che hanno ipotizzato un possibile omicidio allo scopo di impadronirsi dell’importante patrimonio di suo marito, sposato soltanto per questioni di natura economica.

Infatti, con quel tragico incidente la bella attrice è riuscita a prendere possesso dei più importanti beni di famiglia scavalcando così i figli che il marito aveva avuto in un precedente matrimonio e soprattutto i nipoti. Tutta la famiglia si scaglia contro la donna ipotizzando qualsiasi genere di reato pur di tornare ad avere il controllo del patrimonio di famiglia.

La donna sta benissimo di non essere benvoluta ma non potrai mai immaginare che alle sue spalle si stiano organizzando dei loschi traffici che hanno come principale obbiettivo quello di toglierla di mezzo per mettere le mani sull’eredità. Nel giro di poco tempo, infatti, all’interno famiglia vengono addirittura commessi due delitti che tuttavia sembrano essere scorrelati tra di loro. Sarà ancora una volta il valente Poirot ad occuparsi della vicenda per cercare di scoprire il volto degli assassini e soprattutto di rimettere insieme una storia quantomai drammatica e per certi versi sfortunata.

