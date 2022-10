Poirot: carte in tavola/ Su Rete 4 il film con David Suchet

Poirot: carte in tavola, film di Rete 4 diretto da Sarah Harding

Poirot: carte in tavola va in onda oggi, lunedì 24 ottobre 2022, a partire dalle ore 16.55 su Rete 4. La pellicola è stata prodotta in Inghilterra nel 2005 e diretta da Sarah Harding.

Tra gli attori principali figura la partecipazione di Zigi Ellison, David Suchet nel ruolo di Poirot, Douglas Reith e Alexander Siddig. Il film prosegue la serie di film basati sui lavori della celebre Agatha Christie, ennesima trasposizione di un giallo particolarmente apprezzato prima dai lettori e poi dagli appassionati di cinema. L’adattamento del romanzo omonimo ha avuto come scenografia diverse località del Regno Unito.

Poirot: carte in tavola, la trama del film

Al centro delle vicende di Poirot: carte in tavola ritroviamo ancora una volta il noto investigatore Hercule Poirot, alle prese con un nuovo caso dalla difficile e tortuosa risoluzione. Il film ha inizio con un invito inaspettato; un uomo di nome Shaitana infatti decide di mettersi in contatto con l’influente investigatore per proporgli una cena con l’obiettivo di metterlo al corrente di alcune questioni particolarmente sospette.

Nello specifico, il misterioso signore possiede una personalissima catalogazione di una serie di malfattori che nel tempo erano sempre riusciti a scampare alle grinfie delle forze dell’ordine, risultando ancora oggi in totale libertà.

Ognuno di loro si era macchiato di uno o più delitti, lasciando che ogni traccia sparisse senza che nessuno riuscisse a trovare una ragione plausibile al tutto. Alla cena richiesta da Shaitana però Hercule Poirot non trova soltanto lui; per la medesima ragione erano stati invitati anche altre personalità influenti nel settore della legalità e della scrittura.

Era infatti presente Ariadne Oliver, scrittrice dalla discreta fama, e gli ufficiali Despard, Race e Battle. Compresa la situazione, l’investigatore cerca di dissuadere l’uomo dai suoi intenti visti gli enormi rischi di scherzare con assassini così pericolosi al punto da essere riusciti a sfuggire alle autorità. Shaitana non sembra comunque convincersi, anzi, quasi prende come una sfida il monito di Poirot. La serata in ogni caso si sposta su altri discorsi, fino al puro intrattenimento e conversazione di cortesia.

Quando effettivamente sono tutti sul punto di andare via, accade il colpo di scena. Il collezionista di assassini ricercati viene infatti trovato senza vita e scattano immediatamente le indagini al fine di capire chi delle persone in casa potesse essere stato. Inizia una veemente discussione tra Poirot e gli altri agenti presenti, al fine di trovare la giusta soluzione. L’investigatore sarà come di consueto colui che troverà le giuste tracce al fine di incastrare il crudele assassino.

