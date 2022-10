Poirot e la salma/ Su Rete 4 il film con David Suchet

Poirot e la salma, film di Rete 4 diretto da Simon Langton

Poirot e la salma va in onda oggi, lunedì 31 ottobre, su Rete 4 dalle 16.55. La pellicola è stata prodotta in Gran Bretagna per il circuito televisivo. La regia è di Simon Langton. Il cast si compone di: David Suchet è un attore inglese nato a Londra e classe 1946 che ha dato il volto al detective belga in tutte le tredici stagioni. Un altro attore protagonista è Jonathan Cake.

Inga Lindstrom: Estate a Sommerby/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il cast comprende anche Megan Dodds (Henrietta Savernake), Sarah Miles (Lucy Angkatell) e Edward Fox (Gudgeon). Le scene del film sono state girate nel Regno Unito. Il luogo protagonista della storia dove si sono svolte la maggior parte delle scene è Farnham, una località che si trova nella contea di Surrey. La pellicola è stata prodotta dalla Granada Television. La storia si è ispirata a un romanzo di Agatha Christie che ha anche collaborato alla produzione con A+E Networks.

Contro tutte le Bandiere/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn

Poirot e la salma, la trama del film: una vacanza lontano da Londra

In Poirot e la salma finalmente il detective Hercule Poirot si concede una vacanza nel suo cottage lontano da Londra. Nel corso del fine settimana l’investigatore viene invitato a cena dal suo vicino di casa Sir Henry Angkatell. Poirot trascorre una piacevole serata tra amici e poi torna nel suo cottage. La mattina seguente sul bordo della piscina di Sir Angkatell viene ritrovato il corpo senza vita di John Christow, uno degli ospiti della serata. Gli sono stati sparati addosso diversi colpi di arma da fuoco. Il detective comincia ad indagare e inizia a interrogare tutti gli ospiti presenti alla cena. Il compito non è facile perché tra i sospettati emerge la figura della sua ex amante Veronica Cray, che nonostante non vedesse il suo ex fidanzato da 12 anni, nei giorni precedenti l’assassinio si era presentata in un cottage poco distante dal luogo del delitto. Tra gli indagati c’è la moglie Gerda, consapevole che il marito la tradiva con altre donne e l’attuale amante Henrietta Savernake. Le dinamiche sono intricate e Poirot comincia ad indagare tra coloro che hanno partecipato alla cena. Alla fine metterà insieme tutti i pezzi e riuscirà ad individuare l’assassino anche se le prove coinvolgono più persone.

LEGGI ANCHE:

Greenland/ Su Canale 5 il film con Gerard Butler

© RIPRODUZIONE RISERVATA