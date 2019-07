Poirot: la parola alla difesa/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 27 luglio)

Poirot: la parola alla difesa va in onda questo pomeriggio, 27 luglio, su Rete 4 dalle 15.40. Si tratta di una pellicola diretta nel 2003 da David Moore, già noto per altri capolavori come Endless night, Miss Marple – Il geranio azzurro, Just Henry. Il cast è molto valido e vede la presenza tra gli altri di David Suchet (che ha interpretato altri film come Effie Gray – Storia di uno scandalo, American assassin, Grandi Speranze), Rupert Penry-Jones (attore in Una corona per Natale, Black sails, L’isola del tesoro) e Kelly Reilly (conosciuta per le sue interpretazioni in Bastille day, Il paradiso per davvero, la serie tv True detective). Il film rappresenta il nono episodio dedicato alle imprese dell’investigatore Hercule Poirot, il noto personaggio nato dalla penna di Agatha Christie.

Poirot: la parola alla difesa, la trama del film

La trama di Poirot: la parola alla difesa è ovviamente quella tipica dei gialli della Christie con un omicidio che viene effettuato in apertura del film. Mary Gerrard, infatti, è la dama di compagnia dell’anziana signora Laura Weldman che muore dopo aver mangiato delle tartine avvelenate. Le prove raccolte dalla polizia riconducono subito alla nipote della signora Laura, Elinor Carlisle che viene accusata di omicidio e sottoposta a processo; la ragazza si dichiara in maniera molto tranquilla innocente e tutto ciò insospettisce la polizia che chiede aiuto all’investigatore privato Poirot e al suo infallibile fiuto. Egli cercherà di scoprire chi ha realmente commesso l’omicidio ma soprattutto perché una ragazza innocente si lascia condannare a morte.

