Poirot tragedia in teatro/ Su Rete 4 il film con David Suchet

Poirot tragedia in teatro, film di Rete 4 diretto da Ashey Pearce

Poirot tragedia in teatro, tratto dal libro della grande scrittrice di gialli, Agatha Christie del 2018, va in onda a partire dalle 16,55 su Rete 4 di oggi, 17 ottobre. Il protagonista è sempre l’investigatore Poirot, il geniale personaggio nato dalla penna della scrittrice.

La regia della pellicola è di Ashey Pearce, gli interpreti sono: David Suchet, Kimberly Nixon, Martin Shaw e Art Malik. La pellicola è stata girata interamente in Cornovaglia e non ha avuto una distribuzione cinematografica. David Suchet è un grande attore inglese di cinema, televisione, radio e teatro. H partecipato a tante performance teatrali ottenendo prestigiosi riconoscimenti. La sua fama si deve soprattutto a Poirot, infatti è l’attore che lo ha interpretato più volte. È stato candidato ai BAFTA per la sua interpretazione nel film televisivo The way we live now. Tra i suoi ultimi ruoli, c’è da annoverare la partecipazione alla serie Doctor Who.

Poirot tragedia in teatro, la trama del film

La vicenda di Poirot tragedia in teatro ha inizio durante una cena organizzata dalla villa in Cornovaglia di un caro amico di Poirot, Sir Cartwright. Tra i tanti ospiti della serata, ci sono il reverendo Babbington e la sua consorte, ma purtroppo, dopo aver bevuto un cocktail, il reverendo si accascia per terra perdendo la vita. Mentre il padrone di casa è convinto che si tratta di u omicidio, Poirot, pensa ad una morte naturale, anche perché nel suo bicchiere non è stata trovata nessuna traccia di veleno. Giunto a Montecarlo, dopo il funerale, l’investigatore scopre che un’altra persona, il dottor Strange, è deceduto nelle stesse circostanze, durante una cena nella sua casa, in seguito alla bevuta di un bicchiere di vino.

Dall’autopsia risulta che è stato avvelenato con la nicotina anche se nel bicchiere non vi fosse nessuna traccia, ma POirot comincia ad insospettirsi perché gli ospiti di Strange erano gli stessi che avevano presieduto alla cena di Cartwright. Poirot, intanto scopre che il corpo del reverendo è stato riesumato ed è stato scoperto che la causa della morte è la stessa, pertanto offre il suo aiuto per risolvere il mistero. Le indagini lo portano a sospettare di un maggiordomo assunto in sostituzione di un altro che è improvvisamente sparito. Dopo un terzo decesso, finalmente Poirot riesce a portare a galla la verità.











