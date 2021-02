Pokémon Diamante e Perla/ Remake per Nintendo Switch: annunciato anche Legends Arceus

Durante Pokémon Presents, l’evento volto a celebrare i 25 anni della saga The Pokémon Company, sono giunti alcuni annunci attesissimi. I vertici hanno infatti svelato per la gioia dei fan i remake ufficiali di Pokemon Diamante e Perla per Nintendo Switch. La versione attualizzata dei due principali videogiochi della serie Pokemon tra i più amati in assoluto sarà affidata agli sviluppatori di ILCA, guidati da Yuichi Ueda, con la collaborazione di Game Freak e con un team di supporto con Junichi Masuda nel ruolo di co-director. In Italia, come spiega EveryEye.it, i due attesi titoli per Switch saranno ufficializzati con i nomi di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente.

Il lancio dei due remake di Pokemon Diamante e Perla è previsto per la seconda metà del 2021 ed in esclusiva per Nintendo Switch ma al momento non è ancora stata resa nota una data ufficiale. Stando però alle prime indiscrezioni trapelate dovrebbero essere fedeli alle controparti originale ad eccezione che nella componente tecnica, del tutto rispolverata rispetto alla versione per Nintendo DS. I Pokemon starter saranno Turtwig, Chimchar e Piplup.

POKÉMON DIAMANTE E PERLA: ANNUNCIATI I REMAKE E LEGENDS ARCEUS

Anche coloro che non hanno avuto modo in passato di giocare a Pokémon Diamante e Perla con i remake avranno la possibilità di rivivere le medesime emozioni, come spiegato in una nota ufficiale ripresa da SpazioGames.it e nella quale si legge: “Il senso di dimensioni delle città e dei percorsi è stato fedelmente preservato e i fan che hanno giocato i giochi originali riconosceranno molti luoghi familiari. Questi giochi sono stati aggiornati con delle novità facili da capire e rivolte ai giocatori che avete visto nelle uscite recenti della saga videoludica Pokémon, in aggiunta a delle scene di battaglia ravvicinate e personali”. Nel corso dell’evento, inoltre, è stato riservato spazio anche ad un importante annuncio: Pokémon Legends Arceus (in Italia diventerà Leggende Pokémon: Arceus), in arrivo nel 2022. L’episodio sarà ambientato nella regione di Sinnoh, ma in epoca feudale. Sviluppato da Game Freak permetterà di partire da un villaggio per poi diffondersi in tutto il mondo. Gli starter saranno Rowlet, Cyndaquil, e Oshawott e ogni giocatore dovrà creare il primo Pokedex per la regione.





