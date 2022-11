Pokémon Scarlatto e Violetto, giocatori chiedono il rimborso/ La risposta di Nintendo

Pokémon Scarlatto e Violetto problemi al lancio: giocatori chiedono il rimborso

Pokémon Scarlatto e Violetto è il primo open-world della nota saga di mostriciattoli ma, nonostante il titolo Game Freak abbia venduto numerose copie, si sono verificati diversi problemi al lancio; se da un lato presenta numerose novità dal punto di vista ludico, dall’altro ha dimostrato di avere molte mancanze nel comparto tecnico.

Pokémon Scarlatto e Violetto, infatti, accusa numerosi bug e cali di frame regolari e imponenti che non possono essere ignorati. Secondo gli esperti di hardware Digital Foundry, il titolo presenta gravi criticità dal punto di vista tecnico che non dovrebbero sussistere all’uscita. Alla luce di queste considerazioni, non è difficile comprendere il perché moltissimi giocatori hanno chiesto il rimborso del gioco. Su Twitter sono iniziati a circolare post che mostrano alcuni gravi bug del titolo targato Game Freak, che ormai è diventato motivo di risate per gli utenti social.

Pokémon Scarlatto e Violetto: Nintendo ha accettato di rimborsare i giocatori

Pokémon Scarlatto e Violetto ha avuto un lancio piuttosto controverso. Il titolo ha venduto moltissime copie, ma sono anche tanti i giocatori scontenti che hanno chiesto il rimborso del gioco. Se in un primo momento Nintendo non dava risposte soddisfacenti in merito alla questione, sembra che il colosso nipponico abbia deciso di accontentare gli appassionati.

Molti utenti su Twitter hanno, infatti, dichiarato di essere stati rimborsati da Nintendo per gli evidenti problemi tecnici, riscontrati nel primo titolo open-world del franchising. Alcuni, invece, non hanno purtroppo recuperato i soldi dell’acquisto per decisione del colosso nipponico. Quale sarà la prossima mossa di Game Freak, ci saranno delle patch imminenti per risolvere, almeno, i problemi più gravi? In molti sui social hanno associano Pokémon Scarlatto e Violetto a Cyberpunk 2077, proprio facendo riferimento al disastroso lancio del titolo.

Nintendo refunded my digital copy of Pokémon Violet, it’s just too broken rn, I’ll pick it up again when it’s fixed. If you want a refund give it a go you should be granted one — Yeeterora 🍥 (@yeeterora) November 23, 2022













