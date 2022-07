Pokemon Scarlatto e Violetto/ Nuove info sulle evoluzioni: tutto quello che sappiamo

Sale altissima l’attesa nei confronti dei due nuovi capitoli dei Pokemon, leggasi Scarlatto e Violetto. L’uscita è fissata al 18 novembre 2022, il periodo più caldo per quanto riguarda le uscite videoludiche, essendo in linea con le festività natalizie e con il Black Friday, e nelle ultime settimane Nintendo ha rilasciato un po’ di informazioni su quello che ci aspetta. Restano però ancora diversi gli aspetti segreti dello stesso videogioco, a cominciare dalle evoluzioni dei tre Pokemon che sono stati fino ad oggi svelati. A riguardo sono comparse in rete nelle ultime ore delle novità che vanno prese ovviamente con le pinze in quanto trattasi di semplici “leak” come si suol dire in gergo tecnico, nuove che sono state condivise su Twitter da Centro Leaks e che proprio in questi giorni starebbe regalando info a valanga sul nuovo videogame di Nintendo.

Algoritmo per trovare errori su Wikipedia/ "Macchine ci apriranno nuove conoscenze"

In particolare le notizie fanno riferimento alle evoluzioni di Pawmi, Smoliv e Fuecoco, il Pokemon iniziale di tipo fuoco. Secondo Centro Leaks sembra che il successivo stadio evolutivo di Pawmi sarebbe di doppio tipo Elettro e Lotta, e se tale notizia venisse confermata significa che saremmo di fronte al primo Pokemon in assoluto con questa combinazione di tipi. Inoltre, sempre in base a quanto emerso, l’evoluzione di Smoliv sarebbe un ulivo.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor/ Compressore smart per pneumatici e non solo

POKEMON SCARLATTO E VIOLETTO: NUOVI LEAK EMERSI IN RETE

Infine, per quanto riguarda le evoluzioni di Fuecoco, non si tratterà di bipedi, al contrario invece di quanto trapelato fino ad oggi. Come vi abbiamo spiegato più volte, si tratta di notizie non ufficiali, di conseguenza vanno prese con le pinze, in attesa di conferma o di smentite dalla casa madre.

Vi ricordiamo che sia Pokemon Violetto quanto Scarlatto sono già acquistabili in pre order su Amazon, e sono tre le versioni disponibili. Chi volesse acquistare solo Violetto deve cliccare su questo link, chi invece cerca solo la Scarlatto deve fare click qui. Infine, se voleste acquistare entrambe le versioni nel bundle con steelbook allora bisognerà fare click su questo link. Il prezzo del bundle è di 119,99 euro, mentre le due versioni singole vendono 59.99 euro l’una.

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2/ Nokia, Strong, Edision: modelli a meno di 30 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA