Pokemon Scarlatto e Violetto/ Video del nuove trailer e una valanga di informazioni

Quando mancano meno di dieci giorni all’uscita ufficiale del nuovo gioco dei Pokemon, leggasi Scarlatto e Violetto, sono emerse in rete un sacco di informazioni inerenti proprio il nuovo capitolo dei mostriciattoli di casa Nintendo. Nella giornata di ieri è stato pubblicato l’ultimo trailer prima del lancio, che ha permesso di scoprire nuovi importanti dettagli sul gioco, nonché i bonus presenti. Nel contempo sono state diffuse online una serie di info “rubate”, in gergo dei Leak, inerenti i vari Pokemon presenti e soprattutto le evoluzioni finali di Fuecoco, Sprigatito e Quaxly. L’evoluzione che ha attirato maggiormente l’attenzione è quella di Fuecoco, che prenderà il nome di Skeledirge, e che di fatto è un grosso coccodrillo di colore rosso con delle parti in bianco, e delle fiamme che spuntano dalla bocca.

L’evoluzione di Sprigatito è invece chiamata Floragato e Mewscada, mentre Quaxly si evolverà in Quaxwell e Quaquaval. Sempre attraverso le info rubate trapelate in rete su Pokemon Scarlatto e Violetto, è stato rivelato un nuovo Pokemon di tipo Coleottero, leggasi Nymble, con la sua evoluzione Lokix, ed inoltre, è stata portata alla luce anche Coldsire, evoluzione di Wooped di Paldea, che sembra una balena ma che è in grado di spostarsi anche sulla Terra.

POKEMON SCARLATTO E VIOLETTO, TANTE EVOLUZIONI SVELATE

Nei nuovi Pokemon per Nintendo Switch troveremo anche Nacli, che nel Pokedex, come riferisce Pokemon Millennium, viene definito di tipo “Rock salt Pokémon”. Infine, troveremo Shroodle, prima evoluzione di Grafaiai, e Cetoddle, primo stadio di Cetitan, oltre a Oinkologne, l’evoluzione del porcellino Lechonk.

Insomma, tantissima carne al fuoco che senza dubbio aumenterà ulteriormente l’hype nei confronti del nuovo videogame esclusiva Nintendo, che ricordiamo, uscirà il prossimo 18 novembre, la settimana che verrà. Chi volesse può comunque già acquistarlo in pre-order fin da subito su Amazon, cliccando su questo link. Di seguito, il trailer ufficiale presentato nelle scorse ore, l’ultimo prima dell’uscita del gioco.

