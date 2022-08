Pokemon Violetto e Scarlatto: svelati alcuni personaggi esclusivi/ Video e dettagli

Continua ad aumentare a dismisura l’hype nei confronti dei due nuovi giochi dei Pokemon, leggasi Scarlatto e Violetto, nuovo videogame basato sui famosi mostriciattoli di casa Nintendo, esclusivo per la console di Nintendo Switch. Nelle scorse ore al The Pokemon Company, sono state svelate tante novità, a cominciare da quali saranno i Pokemon esclusivi che troveremo appunto nelle due versioni di cui sopra del gioco, in uscita il prossimo 18 novembre 2022.

Oltre ai due Pokemon Leggendari, che possiamo ammirare sulle due cover, leggasi Koraidon per Scarlatto e Miraidon per Violetto, Game Freak, è stata confermata la presenza di creature esclusive che si potranno catturare solamente nelle rispettive versioni dei giochi: quelli presenti in Scarlatto non ci saranno in Violetto e viceversa. Stando a quanto emerso, in Scarlatto potremo catturare Stonjourner e Larvitar, nonchè le sue evoluzioni Pupitar e Tyranitar. In Pokemon Violetto, invece, troveremo Eiscue e Bagon nonché le sue evoluzioni Shelgon e Salamence.

POKEMON VIOLETTO E SCARLATTO: LE NOVITA’ E DOVE ACQUISTARLI

Si tratta in ogni caso solo di una parte dei Pokemon esclusivi che troveremo in Scarlatto e Violetto, e la lista completa la scopriremo quando il gioco sarà messo in commercio, o magari con l’avvicinarsi alla data di uscita.

A riguardo vi ricordiamo che i due giochi sono pre-ordinabili fin da ora su Amazon, a cominciare dall’ottima promo per poter acquistare entrambi i giochi a solo 99.99 euro, con uno sconto del 16 per cento (qui il link all’acquisto). Se invece voleste assicurarvi Pokemon Violetto, lo troverete in pre-order qui a 59.99 euro, stesso prezzo dello Scarlatto, acquistabile invece qui. Infine vi ricordiamo la possibilità di assicurarvi la spettacolare versione Steelbook di Violetto e Scarlatto, combo in vendita qui a 119.99 euro. Di seguito il trailer presentato in occasione del The Pokemon Company con le ultime novità, mentre qui trovate tutte le altre novità emerse negli scorsi giorni.

