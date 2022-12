Polar Express, Italia 1/ Nel cast del film di Steve Starkey anche Tom Hanks

Polar Express: il film su Italia 1

Il 26 dicembre alle ore 16.20 su Italia 1 verrà trasmesso Polar Express, un film d’animazione e d’avventura prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2004 da Steve Starkey e diretto da Robert Zemeckis.

Tra gli attori nel cast spicca il celebre Tom Hanks. Presenti anche colleghi come Nona Gaye, Peter Scolari e Chantel Valdivieso.

Polar Express: la trama del film

La trama del film “Polar Express” racconta di un tenero bambino alle prese con un evento magico la notte della vigilia di Natale. Il piccolo all’età di 8 anni era ormai convinto di dover abbandonare la speranza riposta nella figura di Babbo Natale in quanto i sulla sua reale esistenza di Santa Claus erano sempre più concreti, soprattutto a ridosso delle festività.

La notte della vigilia però qualcosa cambia drasticamente il suo umore e le sue aspettative, dandogli una nuova speranza. Quando ormai è il momento di andare a dormire e si sta dirigendo verso la sua stanza, sente un rumore strano fuori casa e corre immediatamente ad osservare dalla finestra.

Ciò che vede fuori è incredibile; uno strano treno, presumibilmente magico e pieno di luci, si ferma proprio all’esterno della sua abitazione. L’istinto di precipitarsi in cortile è talmente forte che apre la porta e si proietta fuori: una volta all’esterno osserva minuziosamente il veicolo e una strana voce lo invita a salire a bordo. Tra i passeggeri trova tantissimi bambini che come lui sono stati scelti per merito. Il treno magico, con non poche difficoltà, li porta dritti verso il Polo Nord con l’obiettivo di far conoscere loro Babbo Natale. La città che si troveranno davanti porterà tutti bambini a restare senza parole: luci e festoni saranno ovunque e tanti operai dedicati ai faticosi lavori per rallegrare il Natale dei più piccoli nel mondo. Dopo l’esperienza e la possibilità di conoscere l’uomo del Natale in persona, il piccolo insieme agli altri bambini tornerà sul treno per fare rientro a casa con una speranza ancora più viva.

