Polar Express/ Video, su Italia 1 il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks

Polar Express va in onda nel tardo pomeriggio di oggi, 25 dicembre 2020, su Italia 1. Il film è diretto dal grande Robert Zemeckis. Il regista di Chicago vinse solo un Oscar, ma fu per un film indimenticabile che in lui lascerà sempre il ricordo di avere diretto uno dei capolavori assoluti del cinema contemporaneo: ‘Forrest Gump’. Ricordiamo Zemeckis per la sua prestigiosa carriera nella quale ha lasciato impronte incredibili nel mondo della celluloide, con ‘All’inseguimento della pietra verde (Romancing the Stone)’, tutta la saga di ‘Ritorno al futuro’, ‘La morte ti fa bella (Death Becomes Her)’, una prima parte di carriera nella quale la commedia ‘dazione ha avuto il sopravvento, mentre in età più matura il suo cinema ha avuto una svolta proprio con ‘Forrest Gump’, dopodiché ha esplorato vari settori del cinema nel quale l’animazione ha avuto un posto importante, prima proprio con ‘Polar Express’, in seguito con ‘La leggenda di Beowulf (Beowulf)’.

Protagonista di ‘Polar Express’ è proprio Forrest Gump, cioè, per essere precisi, Tom Hanks, ma il suo personaggio è stato digitalizzato con la tecnica del ‘Motion capture’, cioè della ripresa, con successiva digitalizzazione e trasformazione in animazione, di personaggi reali.

Quindi Tom Hanks è il protagonista in vari ruoli come Hero Boy, il controllore del treno, Babbo Natale, il vagabondo errante, il padre del piccolo protagonista e la marionetta. Nel ruolo di Hero Boy da ragazzino anche un personaggio che troverà la sua consacrazione nel cinema distopico: Josh Hutcherson, ovvero Peeta Mellark nella saga ‘Hunger Games’.

Polar Express, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Polar Express. Hero Boy si racconta e nel farlo torna a ritroso negli anni sin quando, da ragazzino, fu protagonista di una vicenda bizzarra e magica nella notte di Natale. Il bimbo non crede in Babbo Natale e la vigilia della festa più attesa dai bimbi di tutto il mondo si accuccia sotto le calde coperte del suo lettino attendendo il giorno successivo come se fosse un giorno qualsiasi.

Ma nella notte, nel suo giardino, magicamente come sempre accade a Natale, un treno spunta dal nulla su binari inesistenti: il bimbo si sveglia di soppiatto, esce nella neve e incontra il Polar Express, un treno che va diretto al Polo Nord nel Regno di Babbo Natale.

Il controllore del treno lo chiama a bordo, il bimbo è incredulo, si pizzica, vorrebbe svegliarsi, ma l’avventura inizia e il treno parte spedito con tanti bimbi a bordo per scoprire che la magia del Natale è autentica e Santa Claus non è un mito.

Video, il trailer del film "Polar Express"





