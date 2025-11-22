Ieri la ministra Roccella ha detto che i femminicidi non sono da mettere in correlazione con l'educazione sessuo-affettiva. La Sinistra è insorta

Spiace – lo scrivo sinceramente – constatare che le opposizioni in Parlamento perdano ogni volta occasione per smarcarsi dal cliché che le vede sempre e comunque “contrarie per partito preso”, qualsiasi iniziativa prenda il Governo (accadeva, bene inteso, anche nelle legislature precedenti). E così si perdono il meglio del dibattito. È accaduto anche ieri a margine della conferenza di taratura internazionale contro la violenza sulle donne, quando se la sono presa col ministro Nordio accusandolo di voler ridurre il problema ad “argomento ideologico” perché ha parlato, prendendo le mosse da un excursus storico, della necessità di intervenire sul piano educativo, a cominciare dalla famiglia.

Principio ripreso (forse in modo più chiaro) dalla ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, una ex femminista che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco rivedendo le proprie posizioni e che, perciò, ha più di una voce in capitolo: “Se vogliamo parlare di educazione sessuo-affettiva ne parliamo, ma lateralmente, perché se guardiamo ai Paesi dove da molti anni è un fatto assodato – come per esempio la Svezia per dire quello più noto al mondo – non c’è correlazione con una diminuzione dei femminicidi: la Svezia ha più violenze e più femminicidi di noi”.

E ha aggiunto: “Non voglio criminalizzare la Svezia, ma non c’è una correlazione fra l’educazione sessuale a scuola e una diminuzione di violenze contro le donne. Quindi possiamo parlarne, ma non mettiamole insieme”.

Apriti cielo: subito la sinistra ha gridato allo scandalo. Ma per cosa? Forse perché il cuore del problema non è l’educazione civica a scuola, voluta per altro da tutte le forze politiche, ma la famiglia, due istituzioni sempre più in balia di se stesse fra progetti a go-go che soffocano le discipline curriculari ed “esempi allargati” per cui non esistono più figure di riferimento credibili.

La scuola, ridotta ad un mercato dove si deve insegnare di tutto (educazione alimentare, stradale, sessuale solo per citarne alcune), ha dimenticato un principio semplicissimo, lapalissiano fino ad un paio di generazioni fa: qualsiasi materia, dalla letteratura all’arte alla musica alle scienze e così via, serve proprio ad educare.

Anche attraverso le tanto vituperate “nozioni” che il Sessantotto ha demonizzato e che invece, se opportunamente proposte e dimensionate, costituiscono il fondamento di una didattica che non guarda al sapere nozionistico, appunto, ma a quello educativo in senso stretto, rivolto cioè alla presa di coscienza di sé, del proprio valore, del proprio limite e, perciò, del valore e del limite dell’altro.

Se Leopardi o Einstein, Bach o Caravaggio non servono a questo, a cosa allora? Viene il dubbio – quasi una certezza – che se la scuola si è ridotta in buona parte ad una serie di “laboratori” e di “progetti” (già alle elementari, dove la “progettualità” è un mantra che apre la strada ai livelli di “d-istruzione” superiori) è perché non vengono più insegnati i “saperi” attorno ai quali è nata migliaia di anni fa.

Anche l’educazione sessuale, anche il rispetto di “genere” può benissimo passare dalle discipline d’insegnamento, altrimenti ne viene stravolta la natura. E se certi argomenti, un tempo esclusivo dominio della famiglia, vengono delegati da quest’ultima (assieme a tanto altro), spetta alla scuola tornare ad essere se stessa, in casi limite persino (ohibò) a bocciare, perché “sì-sì, no-no: il di più viene dal maligno”. Perché non basta una legge, per quanto buona, a fare un buon cittadino.

