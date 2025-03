Polemiche per la coreografia anti-Juve, le accuse della Juventus

Nella giornata di domenica è andata in scena una delle partite più sentite e aspettate dai tifosi per quanto riguarda il nostro campionato ovvero quella tra Fiorentina e Juventus, terminata con la vittoria dei viola per 3-0 con un dominio totale andato avanti per 90 minuti, la sfida si è svolta poi anche sugli spalti dove le curve hanno messo in mostra uno show tra cori e sfottò. Nei giorni successivi sono nate diverse polemiche per la coreografia anti-Juve esposta dalla tifoseria viola allo Stadio Artemio Franchi nei minuti iniziali della gara con una scritta bianca su sfondo viola al limite del diffamatorio.

Al termine della partita la Juventus ha contattato la questura di Firenze per richiedere l’individuazione dei responsabili e l’applicazione di provvedimenti nei loro confronti, il club bianconero ha poi chiesto alla FIGC e alla Lega Calcio di prendere una posizione dell’accaduto e nel caso lo ritenga opportuno prendere provvedimenti nei confronti dei tifosi o del club stesso. I motivi di queste richieste da parte dei bianconeri sono infatti il ritenere che questi episodi vadano oltre il semplice sfottò e siano in contrasto con la volontà della Lega di rendere il calcio italiano più moderno e apprezzabile da tutti.

Polemiche per la coreografia anti-Juve, le reazioni dei tifosi e i rischi per la Fiorentina

Le polemiche per la coreografia anti-Juve sui social si dividono tra i tifosi, bianconeri, viola o neutrali che ritengono esagerato il gesto da parte del tifo casalingo dell’Artemio Franchi e appoggiano i bianconeri nella loro richiesta soprattutto nei confronti dei singoli coinvolti. Per altri invece la coreografia della Fiorentina rientra in quello che può essere considerato sfottò e che se la FIGC, o la questura dovessero prendere provvedimenti si rischierebbe di limitare il tifo negli stadi italiani, tra questi c’è anche chi poi preferirebbe che la società juventina si preoccupasse maggiormente alla squadra e alle sue prestazioni.

Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo dovrebbe pronunciarsi a riguardo di questa faccenda e ci si aspetta che la Fiorentina non venga sanzionata in alcun modo, se non per una possibile sanzione economica, nel caso però venisse riconosciuto l’articolo 28 del codice di giustizia sportiva per i viola si andrebbe verso un’altra soluzione ovvero la chiusura della curva per almeno una partita. È probabile però che nel caso si dovesse arrivare a questa soluzione il club viola farà ricorso ritenendo ingiusta come decisione.