POLI OPPOSTI, RAI 1/ Trama e cast del film sentimentale con Sarah Felberbaum (mercoledì 13 marzo 2024)

La trama del film Poli opposti: si attraggono, naturalmente

Nel film Poli opposti, i protagonisti della storia sono Stefano e Claudia. I due giovani hanno una professione all’opposto e anche i loro caratteri sono l’uno il contrario dell’altro. Mentre la donna è un’avvocata divorzista e vive da sola insieme a sua figlia, l’uomo è un terapista di coppia che ha appena divorziato. Le loro vicissitudini sono causate da un’allegra vicinanza degli studi e dalle rispettive abitazioni annesse.

Condividono infatti lo stesso pianerottolo e iniziano a scontrarsi nel momento i cui i clienti di lei decidono di prendersi una pausa dall’iter legale del divorzio per andare dal terapista, al fine di rinsaldare la coppia. Gli incontri (o meglio gli scontri) tra Stefano e Claudia diventano sempre più intensi e la tensione reciproca alza i toni.

La linea tra amore e odio è sottilissima ed entrambi non sanno quale varcare, a causa dell’attrazione che li spinge ad incontrarsi sempre di più. I due, che sembravano inizialmente soltanto dei poli opposti, sono invece più vicini che mai: l’amore trionfa ed entrambi impareranno a gestire meglio i rapporti di coppia dei loro clienti.

Il film Poli opposti, commedia con Anna Safroncik

Mercoledì 13 marzo, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, andrà in onda la commedia sentimentale italiana, realizzata nel 2015, Poli opposti. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianluca Ansanelli e Tito Buffolini, mentre la direzione della fotografia è stata affidata a Fabio Zamarion. Il film segna il debutto al primo lungometraggio del regista Max Croci, che fino a questo momento aveva prodotto cortometraggi, documentari e lavori per la tv, ricevendo numerosi riconoscimenti. Sfortunatamente ha potuto realizzare solo altri due applauditi film (Al posto tuo del 2016 e La verità, vi spiego, sull’amore del 2017) prima di morire prematuramente per una lunga malattia.

Il cast del film Poli opposti presenta uno degli attori più famosi del panorama italiano, ovvero Luca Argentero nei panni di Stefano, e la bellissima Sarah Felberbaum che interpreta Claudia. I due lavoreranno nuovamente insieme nel film di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Ci sono poi Tommaso Ragno, Jack Queralt e Anna Safroncik.











