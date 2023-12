Policlinico Umberto I di Roma, allarme incendio: vapore acqueo dagli scantinati/ Video, spostati 30 pazienti

Il Policlinico Umberto I di Roma è stato evacuato in parte nella serata di ieri, per via del fumo scaturito dalla stessa struttura ospedaliera. Come riferisce Repubblica attraverso il sito online si è trattato di vapore acqueo che è salito dagli scantinati del pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, complice il surriscaldamento dei macchinari della quarta chirurgia. L’allarme anti incendio è scoppiato attorno alle ore 20:30 per via della rottura di una tubatura dell’acqua calda che inizialmente era stata valutata come l’inizio di un rogo. Fortunatamente non si sono verificati dei feriti ne tanto meno degli intossicati, ma in ogni caso la paura è stata alta fra i ricoverati e i parenti degli stessi. Trenta pazienti sono stati spostati da un’ala all’altra del pronto soccorso mentre nella cittadella sono giunti cinque mezzi dei vigili del fuoco nonché la protezione civile e il carro del nucleo Nbcr per le esalazioni chimiche. «Il dispositivo di soccorso si è messo in moto per la segnalazione di un incendio perché il vapore ha coinvolto la porzione di controsoffitto dei corridoi e il calore ha agito su alcuni macchinari sprigionando esalazioni plastiche, è stato riferito in prima battuta. In realtà era solo vapore», ha fatto sapere un vigile del fuoco.

Caso Gianmarco Pozzi/ Famiglia sentita in Commissione antimafia: “Ora la vicenda prenderà piega diversa”

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la serata di ieri, ma Francesco Pugliese, direttore dipartimento d’emergenza del policlinico, ha rassicurato: “Gradualmente l’attività del pronto soccorso verrà ripristinata al 100%. I degenti sono stati spostati nell’area adiacente al pronto soccorso. Stiamo procedendo i ricoveri, se necessario, in sovrannumero nei reparti del pronto soccorso. L’agibilità è totale, adesso è soltanto un problema di pulizia dei percorsi e di ripristinare tutto”. Una specializzanda, testimone dell’incidente, ha spiegato: “Mi trovavo nel reparto, nei corridoi, abbiamo sentito scattare l’allarme. Siamo usciti fuori e abbiamo visto del fumo. Spaventati? Un pò sì, ma la situazione è tranquilla. L’ora? Credo intorno alle 20.30”.

Madonna di Trevignano/ Avella: “Mi sto ammalando, autorità intervenga prima che ci scappi il morto"

PAURA AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA: VAPORE ACQUE DAGLI SCANTINATI. LA NOTA DELLA STRUTTURA

Il Policlicinco Umberto I ha diramato una nota, pubblicata dal Corriere della Sera, in cui si legge: «A seguito della rottura di un giunto nella dorsale acqua calda passante nelle gallerie ipogee, si è generata una ingente perdita di acqua con conseguente spandimento di vapore che ha generato un corto circuito. Immediatamente è stato attivato all’interno del pronto soccorso sovrastante il protocollo interno per la gestione delle emergenze. Tutti i pazienti, con l’ausilio del personale, sono stati trasferiti in aree messe in sicurezza. Nel frattempo il personale interno addetto alla sicurezza e i vigili del fuoco hanno provveduto alla immediata risoluzione del problema. Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti – proseguono dall’ospedale – è stato comunicato al 118 il blocco delle autoambulanze. L’Ingegneria del Policlinico ha già effettuato la verifica di tutti gli impianti elettrici e dei gas medicali. Nelle prossime ore sarà garantita la riapertura al 118 del pronto soccorso e nella giornata di domani verranno valutate tutte le successive azioni da intraprendere per il completo ripristino di tutte le aree interessate dall’evento. Si ringrazia il personale tutto che con estrema diligenza e appropriatezza ha messo in atto i protocolli interni per la gestione dell’emergenza».

Fabrizio Corona condannato a 7 mesi/ Ex re dei paparazzi: "Enorme abuso giudiziario", cosa succede adesso













© RIPRODUZIONE RISERVATA