POLIGNANO A MARE, RAGAZZO PRECIPITA DA SCOGLIERA E MUORE/ Ipotesi suicidio…

Un ragazzo cade dalla scogliera e muore. Polignano a Mare, in provincia di Bari, il paese noto in particolare per avere dato i natali al grande Domenico Modugno, è sotto choc per la tragedia verificatasi nella tarda serata di ieri, venerdì 28 agosto, alla scogliera di Cala Pozzo Vivo. Come riportato da La Repubblica, il giovane, di 25 anni, è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto, che a lungo ha tentato di rianimare il ragazzo senza successo. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco e gli uomini del nucleo speleo alpino fluviale (Saf), che hanno provveduto a recuperare il corpo del venticinquenne. Adesso sulle cause della caduta che ha portato alla morte del ragazzo investigheranno i carabinieri che hanno già avviato delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica.

POLIGNANO A MARE, RAGAZZO PRECIPITA DALLA SCOGLIERA E MUORE

Spetterà agli inquirenti chiarire se la morte del 25enne precipitato dalla scogliera a Polignano a Mare sia stata causata da una tragica fatalità o da qualcosa di diverso. Secondo quanto riportato da “Il Quotidiano Italiano” nell’edizione di Bari, però, non ci sarebbero più dubbi sul fatto che il 25enne morto a Polignano a Mare si sarebbe in realtà suicidato. Il portale scrive che il giovane non avrebbe retto ai problemi economici e familiari che lo affliggevano da tempo, scegliendo di lanciarsi dal dirupo e di farla finita. La vittima, stando a quanto riportato, lavorava a Bari, nel quartiere Loseto, in un distributore di benzina. Orfano fin dall’infanzia, descritto come una persona gentile, lascia un fratello. I carabinieri indagano a tutto campo, ma la pista dell’estremo gesto sembrerebbe essere al momento quella più credibile.



