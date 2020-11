Polimeni furioso vs Cotticelli “Infanga l’Arma!”/ Video “Chieda scusa ai calabresi!”

Durissimo scontro a Non è l’Arena tra Lino Polimeni e Saverio Cotticelli. Il giornalista di Calabria Tv ha contestato duramente l’ormai commissario alla sanità della Regione Calabria, tanto che Massimo Giletti è intervenuto per stemperare gli animi mandando la pubblicità. «Fatemelo guardare in faccia, mi guardi in faccia generale! Sa chi sono io? Quello che a marzo la chiamava quando morivano degli anziani ad una clinica di Chiaravalle. E lei non ha mai risposto al telefono. Chieda scusa ai calabresi!», ha esordito il giornalista. Cotticelli allora gli ha chiesto quando l’avrebbe chiamato e dove, quindi Polimeni ha citato le tre cifre finali. «Chieda scusa ai calabresi per il danno che ha fatto alle imprese e ai commercianti che per colpa sua e di una sanità commissariata, avete ridotto i calabresi al lastrico». L’ex commissario allora si è difeso: «Ma cosa sta dicendo? Si contenga! Non le consento…». Ma non riesce a finire la frase perché Lino Polimeni riprende a urlargli contro.

POLIMENI FURIOSO CONTRO COTTICELLI A NON È L’ARENA

«Lei sta infangando l’Arma dei Carabinieri», ha urlato Lino Polimeni in collegamento con lo studio di Non è l’Arena, dove ospite era Saverio Cotticelli. «Polimeni, per cortesia, usiamo un po’ più di pacatezza», è intervenuto Massimo Giletti, che quindi ha mandato subito la pubblicità. Al ritorno in studio, il clima è sembrato meno teso ma solo inizialmente. «Lei prende 9mila euro lordi al mese, che al netto sono 7mila euro. Sono soldi dei calabresi. Il piano Covid non c’è e ha creato altri 72 posti. L’ho fatto dimettere io il responsabile della Protezione civile, che lo ha fatto in diretta. Lei con molta umiltà dovrebbe chiedere scusa ai calabresi», ha spiegato il giornalista di Calabria Tv. «Chiedere scusa ai calabresi per gli errori fatti sarebbe stato straordinario. I grandi uomini chiedono scusa». Ma Cotticelli non ha chiesto scusa e Polimeni ha attaccato anche Giuseppe Zuccatelli: «Ma è possibile che con tutte le eccellenze che abbiamo non si riesce a trovare uno adatto per gestire la sanità in Italia?». Allora Cotticelli ha spiegato: «Chiedo scusa per non aver raggiunto i risultati che avrei voluto, ma i calabresi sappiano che ho le mani e il cuore pulito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA