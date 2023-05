Poliomielite, allarme Pakistan e Afghanistan/ Cina ‘modello globale’, donerà vaccini

Lotta alla Poliomielite, la Cina come modello globale di prevenzione. In un articolo pubblicato dal giornale China Daily, viene analizzata la situazione attuale sulla circolazione del virus, ricordando come, seppure in alcuni paesi come Afghanistan e Pakistan permanga l’emergenza, a livello mondiale l’eradicazione della malattia sembrerebbe essere a buon punto. Questo per merito anche dell’esperienza cinese e dei progressi fatti in campo scientifico sullo sviluppo di vaccini e piani di protezione della popolazione. Presto, entro il 2024, il nuovo vaccino cinese polivalente potrebbe ottenere l’autorizzazione all’immissione nel mercato ed essere successivamente donato ai paesi nei quali esiste ancora una grande incidenza della polio nei bambini.

Tutto ciò avrà un grande ruolo nel combattere il virus e permettere finalmente la sua scomparsa, inoltre “metterà in risalto l’importanza del ruolo della Cina nel campo della prevenzione malattie infettive“, sottolinea il quotidiano. Nel paese infatti, la malattia è stata da tempo debellata grazie all’azione congiunta tra vaccinazione di massa e campagna di monitoraggio.

Vaccini Poliomielite, virus quasi eradicato, ma permane emergenza in Afghanistan e Pakistan

La Poliomielite è un virus potenzialmente mortale che fino a qualche tempo fa paralizzava decine di migliaia di neonati e bambini in tutto il mondo. Tre decenni fa si registravano 300.000 casi, nel 2022 invece ce ne sono stati solo 22 accertati. Grazie agli sforzi coordinati a livello mondiale, delle campagne vaccinali obbligatorie e al monitoraggio dell’evoluzione dei ceppi di polio-virus, si è arrivati ad un ottimo risultato globale. L’incidenza della Poliomielite è in forte calo, dichiarata scomparsa in molissimi paesi. Permane però qualche criticità soprattutto in zone nelle quali non sono state adottate adeguate strategie preventive.

In Afghanistan e Pakistan, si registrano ancora molti casi, e la situazione potrebbe peggiorare, estendendosi alle zone di confine colpendo altre nazioni. Il presidente dell’Accademia di cooperazione economica internazionale cinese, Yu Zirong, è intervenuto sulle pagine di China Daily, a ribadire lo sforzo della Cina nel collaborare per facilitare l’eradicazione mondiale della polio, dicendo che “Il modello scientifico cinese sarà di esempio e di aiuto nella cooperazione globale per la campagna anti-poliomielite. Presto verrà chiesta all’Oms l’autorizzazione a distribuire nuovi vaccini multivalenti sviluppati in Cina per combattere il virus“.











