POLITANO AL MILAN?/ Calciomercato: l’alternativa è Cengiz Under

Esterno d’attacco e centrale di difesa: queste le priorità di mercato del Milan per questa sessione di gennaio. Per il reparto arretrato l’obiettivo è Simon Kjaer, in uscita dall’Atalanta, mentre per la fascia destra i fari sono puntati su Matteo Politano: il 26enne è fuori dal giro dei titolari dell’Inter ed è pronto ad abbracciare la compagine rossonera. La trattativa non è delle più semplici e proprio per questo motivo si valutano le alternative: come riporta La Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini hanno individuato in Cengiz Under una soluzione particolarmente gradita. Il fantasista turco non è considerato fondamentale da Fonseca nella Roma, ma anche in questo caso bisogna fare i conti con le esose richieste del club: per il momento nessun contatto tra le parti, ma la valutazione dei giallorossi è di 50 milioni di euro. Per un attaccante che entra, uno che esce: Suso indiziato numero uno, ma per il momento nessuna offerta concreta. Registrato solo un sondaggio della Sampdoria per il prestito, ipotesi difficilmente percorribile. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

POLITANO-MILAN, NEL MIRINO L’ESTERNO DELL’INTER

Matteo Politano-Milan, si può fare: rossoneri al lavoro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno offensivo dell’Inter. Dopo il colpo Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza di via Aldo Rossi sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli e, secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, ha messo nel mirino il 26enne capitolino: Politano non sta trovando molto spazio alla corte di Antonio Conte, appena 305’ tra Serie A e Champions League, ed è pronto a dare l’addio. Nelle ultime settimane si è parlato dell’interesse di Roma e Napoli, ma il Diavolo è pronto a lanciare l’assalto: non sarà una trattativa facile, ma l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha affermato che c’è già il sì del calciatore al cambio di sponda…

Prima di cedere Politano, l’Inter avrà bisogno di trovare un sostituto adeguato, ma non è questo l’ostacolo principale per il Milan. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea che il Biscione non si priverà facilmente dell’ex Sassuolo dopo aver investito 27 milioni di euro nell’estate 2018. Da escludere, dunque, l’ipotesi di un’operazione in prestito: servirà almeno un prestito con obbligo di riscatto, se non un trasferimento a titolo definitivo. E c’è già qualche notizia in più sulla valutazione del cartellino del vivaio Roma: Milan News spiega che la richiesta è di 25 milioni di euro, cifra minima per non produrre minusvalenze a livello di bilancio.



