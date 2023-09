POLITICA E AFFARI/ Quanti conflitti di interesse intorno a Biden: da WestExec al nichel della Tanzania

Mentre l’amministrazione Biden persegue la sua strategia di costruzione di catene di approvvigionamento resilienti per l’aumento dell’industria dell’energia pulita, un’azienda metallurgica sta svolgendo un ruolo determinante in questa direzione. Infatti il mese scorso TechMet, che è in parte di proprietà del governo degli Stati Uniti, ha annunciato di aver chiuso un round di raccolta fondi da 200 milioni di dollari. Celebrando più di 180 milioni di dollari investiti in progetti in tutto il mondo nell’ultimo anno, la società ha osservato che sia il presidente che il vicepresidente degli Stati Uniti hanno citato il ruolo di TechMet come azienda leader nei minerali critici nello sforzo globale per combattere il cambiamento climatico.

Al vertice del G20 del 2022, il presidente Joe Biden ha promosso un progetto TechMet in Brasile per estrarre nichel e cobalto per le batterie dei veicoli elettrici. E durante il suo viaggio attraverso l’Africa, all’inizio di quest’anno, la vicepresidente Kamala Harris ha annunciato un accordo mediato dagli Stati Uniti tra TechMet e un’altra società, Lifezone Metals, per estrarre da uno dei più grandi depositi di nichel al mondo: la miniera di Kabanga in Tanzania.

Il sostegno degli Stati Uniti per TechMet risale al 2020, quando gli Stati Uniti attraverso l’International Development Finance Corporation hanno dato 25 milioni di dollari alla società sotto il presidente Donald Trump. L’anno scorso, il DFC (The United States International Development Finance Corporation) ha approvato altri 30 milioni di dollari di investimenti nei progetti di energia pulita dell’azienda. L’amministrazione Biden ha continuato a facilitare una partnership tra TechMet e Lifezone in Tanzania, che Harris ha promosso a marzo, come parte del sostegno di 560 milioni di dollari dell’amministrazione Biden per il paese dell’Africa orientale. Grazie al coordinamento diplomatico e finanziario degli Stati Uniti, il governo tanzaniano ha collaborato con Lifezone per estrarre il nichel dalla miniera di Kabanga nella parte nord-occidentale del Paese e consegnarlo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali entro il 2026.

Eppure il capo dello staff della Casa Bianca Jeffrey Zients, il cui lavoro è quello di attuare la politica dell’amministrazione, ha un evidente conflitto di interessi con la TechMet. Vediamo perché. Il Ceo di TechMet è Brian Menell, un barone minerario sudafricano e fratello della moglie di Zients, Mary Menell Zients. Non solo: i parenti di Zients, a quanto pare, avevano una partecipazione in entrambi i lati dell’accordo mediato dagli Stati Uniti intorno alla miniera. Il Zients Children’s Trust, che è stato istituito a beneficio dei figli adulti di Jeffrey Zients, possedeva più di 400mila azioni di Lifezone prima di essere quotata alla Borsa di New York a luglio. La società ha avuto un primo giorno di negoziazione di successo, vedendo le sue azioni salire di quasi il 50 per cento.

E proprio a proposito di miniere è interessante osservare un altro conflitto di interesse. Il Zients Children’s Trust deteneva 3.064 azioni ordinarie di Kabanga Nickel Limited all’inizio del 2022, secondo il deposito della società. Più tardi quell’anno, Lifezone ha sussunto Kabanga Nickel attraverso una holding U.S. come mostrano i registri della Securities and Exchange Commission mostrano. Quando Lifezone è diventata pubblica nel luglio 2023, il Zients Children’s Trust deteneva poco più di 403mila azioni della società. Si stima che tali azioni valgano più di 5 milioni di dollari alla data del deposito. L’indirizzo elencato sia per il Zients Children’s Trust che per la stragrande maggioranza degli altri azionisti di Lifezone si trova nell’Isola di Man, un famigerato paradiso fiscale. Non ci sono molte informazioni pubbliche sul trust, anche se i registri finanziari mostrano che deteneva anche azioni di Cranemere, la società che Zients ha lasciato per andare alla Casa Bianca.

Ma non è certo la prima volta che l’attuale capo della staff di Biden ha avuto una carriera molto redditizia sia nella finanza che nella consulenza. Ha lavorato nell’amministrazione Obama in una varietà di ruoli, tra cui per due periodi come direttore ad interim dell’Office of Management and Budget. Come suo padre, che ha supervisionato la privatizzazione di alcuni servizi sanitari per veterani, Zients è stato pesantemente coinvolto nella medicina privatizzata. Nel 2015, mentre era direttore del Consiglio economico nazionale, la società di investimento di Zients Portfolio Logic ha raggiunto un accordo multimilionario con il Dipartimento di Giustizia risolvendo le accuse secondo cui la sua società sanitaria sussidiaria ha commesso frodi a danno di Medicare e di Medicaid.

Più recentemente, ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Facebook ed è stato Ceo della società di investimento di Wall Street Cranemere.

Inoltre possiede decine di milioni in azioni di fondi indicizzati, lingotti d’oro, azioni d’oro, obbligazioni federali, partecipazioni immobiliari commerciali e contanti in banca. Complessivamente le sue partecipazioni riflettono un patrimonio netto tra 89 e 442 milioni di dollari, rendendolo uno dei membri più ricchi dell’amministrazione.

Ma i conflitti di interesse dell’amministrazione Biden certo non finiscono qui. Infatti più di 15 consulenti della ditta WestExec Advisors sono presenti alla Casa Bianca. Pensiamo per esempio all’attuale segretario di Stato, Anthony Blinken, che è stato consulente del gigante delle telecomunicazioni AT&T, della Boeing, della FedEx e della società di media Discovery come partner fondatore di WestExec. Ma ha fatto anche da consulente per Blackstone, Lazard, Royal Bank of Canada e il conglomerato multinazionale SoftBank, che svolge ampi affari con il Regno dell’Arabia Saudita. Ha anche consigliato il gruppo di consulenza McKinsey & Company. Sebbene Blinken abbia lasciato WestExec nel luglio 2020, ognuna di queste aziende ha un profilo internazionale che potrebbe avere un impatto sui suoi calcoli mentre implementa la politica estera di Biden.

Blinken ha anche portato con sé molti dei suoi membri chiave del personale presso il Dipartimento di Stato da WestExec. La sua consulente senior Julianne Smith, che ha elencato Boeing e SoftBank come clienti, ha guadagnato 34mila dollari come consulente WestExec mentre ricopriva un ruolo a tempo pieno presso il think tank German Marshall Fund. Smith è stata nominata rappresentante permanente presso la Nato (Blinken ha anche portato l’assistente esecutiva di WestExec Sarah McCool al Dipartimento di Stato come suo direttore della programmazione). Barbara Leaf, ex ambasciatrice negli Emirati Arabi Uniti, ha lavorato per l’azienda e ha consigliato la National Basketball Association. Ha continuato a servire come direttore senior di Biden per il Medio Oriente presso il Consiglio di sicurezza nazionale.

Anche se la direttrice dell’intelligence nazionale Avril Haines ha fatto cancellare il suo nome dal sito web di WestExec, ha lavorato con l’azienda da ottobre 2017 a luglio 2020, quando si è unita al team di transizione di Biden come responsabile della politica estera. Secondo un questionario completato prima della sua udienza di conferma, ha fornito “consigli strategici” su “norme cibernetiche; minacce alla sicurezza nazionale; e test, valutazione, convalida e verifica dei sistemi di apprendimento automatico da parte del Dipartimento della Difesa” a clienti come Facebook, JPMorgan Chase, Microsoft e Open Philanthropy. Il vicedirettore della Cia David S. Cohen è stato uno dei primi membri della “core team” di WestExec insieme a Haines e Blinken.

