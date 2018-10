Tap, Di Maio: “Risarcimento più alto di 20 miliardi”/ Ultime notizie, “Discuteremo su rinegoziazione gasdotto”

Tap, Luigi Di Maio: “Risarcimento più alto di 20 miliardi”, il ministro del Lavoro torna sul caos gasdotto da Marcianise, dove ha tagliato il nastro del primo treno merci ad Alta Velocità. Negli ultimi giorni il Movimento 5 Stelle è finito nella bufera per il via libera del Governo alla realizzazione della grande opera, con i grillini da sempre schierata contro ai lavori in Salento. “Ci metto la faccia” il commento del premier Giuseppe Conte, con le proteste vibranti dei residenti che hanno scatenato bagarre a Melendugno e dintorni. Ma il capo politico pentastellato è chiaro: “La cosa migliore è dire la verità ai cittadini”. “Quando abbiamo potuto studiare bene le carte del gasdotto e ci siamo concentrati sulla proiezione dei rischi – sottolinea Di Maio – quando abbiamo capito che avremmo dovuto sborsare più di venti miliardi di euro e rinunciare al reddito di cittadinanza, abbiamo deciso di dover dire la verità ai cittadini”. “Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha deciso di metterci la faccia”, ha aggiunto il ministro del Lavoro.

Nonostante le dichiarazioni delle ultime ore, Luigi Di Maio deve fare i conti con le numerose critiche di elettori pentastellati e attivisti No Tap. In molti infatti hanno rimarcato alcune dichiarazioni fatte nel 2017: “Con il governo del Movimento 5 Stelle questa opera la blocchiamo in due settimane”. La realtà è però un’altra, con il vice premier che sottolinea: “Se noi fossimo andati al governo nel 2013, la Tap non si sarebbe fatta”. Non è comunque in bilico la tenuta del governo con la Lega: “Dobbiamo tenere duro, dobbiamo essere più compatti. Stanno provando a fermarci in tutti i modi, ma il 2019 sarà davvero l’anno del cambiamento”. “Discuteremo della rinegoziazione, è nel contratto di governo”, ha concluso Di Maio. E altri esponenti del M5s hanno preso posizione nelle ultime ore: “L’accordo che blinda il Tap fu firmato dal governo Monti e diventò legge con il governo Letta. Bloccare l’opera potrebbe costare ai cittadini italiani fino a 35 miliardi di euro”, il tweet del deputato Carlo Sibilia.