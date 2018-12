Sondaggi politici/ Lega sfiora il 33%, Di Maio ‘arranca’ al 25,3%: ecco dove ha perso più voti il M5s

TECNÈ (21 DICEMBRE): LE INTENZIONI DI VOTO

Secondo i sondaggi politici stilati da Tecnè lo scorso 21 dicembre, non solo il Movimento 5Stelle è dato in preoccupante “calo” rispetto anche alle ultime difficoltà evidenziati in pieno “caos” Di Maio Senior o polemiche sulla gestione Raggi della Capitale, ma la Lega non cala nonostante le ben note difficoltà in Manovra di Bilancio. I dati sono eloquenti, con Salvini che raccoglie il 32,8% mentre il Movimento 5 Stelle non riesce a superare il 25,3% attuale. Al netto delle difficoltà dei pentastellati, le opposizioni non ne approfittano: il Pd resta sempre al 17% mentre Forza Italia non va oltre il 10,8%; per quanto riguarda invece i “partiti minori” dei sondaggi politici Tecnè, è solo Fratelli d’Italia che riesce ad “emergere” con il 4,2% di Giorgia Meloni: tutti gli altri, raccolti assieme, non fanno nemmeno un 10% generale (attualmente restano al 9,8%).

TECNÈ (21 DICEMBRE): DOVE HA PERSO VOTI IL MOVIMENTO 5 STELLE

Per capire le cause di così particolare crisi di consensi del Movimento 5 Stelle, è lo stesso dato contenuto nei sondaggi politici di Tecnè ad aver chiesto agli elettori intervistati dove e come siano potuti “calare” le fiducie in Di Maio e nel board grillino. Con una media ponderata delle ultime 5 rilevazioni, il consenso al M5s perde in tutta Italia un generale 7,4% rispetto alla vittoria del 4 marzo 2018: scendendo nel dettaglio, è il Centro Italia ad accusare un maggiore scollamento con le promesse grilline, e qui perde un 9,6% complessivo rispetto a meno di un anno fa. Al Sud il consenso rimane alto ma il 40,8% di oggi è un 5,5% in meno rispetto alle Elezioni Politiche 2018: da ultimo, al Nord il M5e viene ancor di più inglobato dalla Lega, passando dal 24% al 17,3% in pochissimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA