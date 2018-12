M5s, espulsi De Falco e De Bonis/ ‘Rischiano’ anche Nugnes e Fattori: mannaia dei Probiviri sui ‘dissidenti’

Era attesa nell’aria ma ora cala con una fortissima “violenza mediatica” la mannaia del Collegio dei Probiviri M5s contro i cosiddetti “dissidenti” grillini: espulsi Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, “pendenti” e a rischio Paola Nugnes e Elena Fattori. Dal Decreto Sicurezza al Condono di Ischia, fino alla “manina” sul Decreto Fiscale per giungere fino alla Manovra: i motivi di scontro e distanza interna al Movimento 5 Stelle sono cresciuti giorno dopo giorno specie in questo autunno caldissimo in cui i grillini hanno visto da un lato crescere la Lega di Salvini fino al sorpasso deciso, dall’altro la base interna più “ortodossa” vede di cattivo occhio la nuova linea Di Maio-Casaleggio e vede in Alessandro Di Battista e Roberto Fico i veri leader stimati. Con un post sul Blog delle Stelle, giunge così questa mattina dell’ultimo giorno dell’anno la comunicazione del Collegio dei Probiviri che annuncia le pesante sanzioni disciplinari «per il venir meno dei requisiti di iscrizione e per la violazione dei doveri stabiliti dallo Statuto e dal Codice Etico». In particolare, le decisioni più forti arrivano con l’espulsione di Gregorio De Falco (l’ex capitano famoso per aver urlato a Schettino di ritornare a bordo sulla Costa Concordia che stava andando a picco all’Isola del Giglio, ndr), Saverio De Bonis, Giulia Moi, Marco Valli.

LA MANNAIA GRILLINA SUI DISSIDENTI

La mannaia deI Probiviri M5s contro i “dissidenti” colpisce anche con un richiamo formale Lello Ciampolillo, oltre rendere “procedimenti disciplinari ancora pendenti” per Elena Fattori e Paola Nugnes, le più scatenate assieme a De Falco nell’attaccare la linea di Di Maio troppo “asservita” alla presenza ingombrante di Matteo Salvini. «Nei confronti di Matteo Mantero e di Virginia La Mura i procedimenti disciplinari sono stati archiviati», conclude la nota dei Probiviri non prima di sottolineare come «Queste decisioni sono atte a tutelare la comunità del Movimento 5 stelle, che si riconosce nei suoi valori e nel rispetto delle regole». Si allarga e non poco la maglia degli ex M5s a tutti gli effetti che entreranno nel Gruppo Misto in attesa di capire quale potrà essere il loro destino prossimo in Parlamento: quell’Operazione Scoiattolo lanciata prima di Natale dal Presidente Berlusconi per “recuperare” alleanze con ex M5s delusi sembra ora quantomeno più probabile, sempre ammesso che i vari De Falso, Nugnes e Fattori vogliano abbracciare Forza Italia (come il loro collega Dall’Osso) piuttosto che in una più comprensibile collocazione a sinistra data la loro profonda avversità per un M5s «troppo a destra», come ripetevano gli stessi ribelli fino a pochi giorni fa.

