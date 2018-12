Mattarella, discorso di fine anno/ Capodanno 2019, diretta streaming video: il messaggio del Presidente

Come ogni ultimo giorno dell’anno, a livello politico si attende il grande Discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella momento di riflessione sui 12 mesi appena conclusisi e soprattutto un piano di previsione per quelli prossimi che arriveranno. Forse mai come quest’anno, in così pochi mesi sono avvenuti eventi e avvicendamenti che avrebbero sconvolto qualunque Capo di Stato: Mattarella però ha tenuto il timone “dritto” e nonostante diversi momenti di crisi (il post-4 marzo, il Governo che non nasceva e poi il Ministro dell’Economia designato che non convinceva) ha saputo rimanere saldo al suo posto per orientare e “consigliare” anche il nuovo esecutivo Conte, specie durante il momento di massima tensione nella trattativa con l’Ue sulla Manovra di Bilancio. Quello che attende ora il Capo dello Stato, nell’attesa che il 2019 inizi ufficialmente, è certamente il periodo di pre-campagna elettorale verso le Elezioni Europee con la possibile svolta politica che potrebbe giungere anche in Italia laddove i due partiti di maggioranza si presenteranno, come sempre, divisi e opposti negli schieramenti verso il rinnovo della Commissione Europea.

LE POSSIBILI TEMATICHE

Dal problema politico, al sovranismo in Europa, fino al sempre caldo dibattuto sui migranti e il pericolo di neonati gruppi-formazioni razziste a livello continentale, per non dimenticare il rischio terrorismo che l’attentato di Strasburgo ai Mercatini di Natale ha di colpo spaventosamente riacceso. Potrebbero essere queste le principali tematiche del Discorso di Capodanno del Presidente Mattarella, solito ormai registrare un breve video di 10 minuti da mandare in onda a reti unificate e in diretta streaming video sul canale YouTube del Quirinale. Durante lo scambio di auguri per il Natale e il Capodanno nei giorni scorsi al Colle, Mattarella ha di fatto preannunciato alcuni dei temi affrontabili nel messaggio di fine anno (in onda questa sera alle ore 20.30): Mattarella chiede «dialogo e non contrapposizione, ascolto e apertura al compromesso per gestire le “sfide” contemporanee: dialogo, confronto e ricerca del compromesso», sono i temi cardine delle prossime settimane di preparazione al complesso voto europeo del maggio 2019. Sistema che, ricorda ancora il Capo dello Stato, «abbiamo sviluppato a partire dal secondo dopoguerra e che risponde a esigenze non sopite della vita delle relazioni internazionali». Mattarella teme la «politica di blocchi» che non serve al progresso dell’integrazione ma che «mira solo all’immobilismo di un’Europa che non può mai fermarsi». Con un messaggio abbastanza chiaro a Lega e M5s, il Presidente solo pochi giorni fa sottolineava «l’appartenenza alla comunità internazionale non può essere parziale o a intermittenza».

IL DISCORSO DELLO SCORSO ANNO

Solo 12 mesi fa Mattarella annunciava lo scioglimento delle Camere in vista delle Elezioni del 4 marzo ma, proprio prevedendo il possibile caotico non-governo come esito di una legge elettorale mai stimata fino in fondo, ribadiva la necessità di tenere Gentiloni a Palazzo Chigi fino a che non si fosse manifestata una maggioranza reale. Dopo una lunghissima crisi di Governo durante diverse settimane, il “Contratto di Governo” che nasce tra Lega e M5s mette fine ai progetti di “Governo tecnico” che aveva già nel cassetto con il premier incaricato Carlo Cottarelli. Tutto in pochi mesi, con le “anticipazioni” che erano già contenute nel Discorso di Capodanno 2018: «Mi auguro un’ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese. Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999 che voteranno per la prima volta. Questo mi induce a condividere con voi una riflessione. Nell’anno che si apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande guerra e la fine delle immani sofferenze provocate da quel conflitto. In questi mesi di un secolo fa i diciottenni di allora – i ragazzi del ’99 – vennero mandati in guerra, nelle trincee. Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita democratica. Propongo questa riflessione perché, talvolta, corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e dell’Europa». Un suo “programma” Mattarella l’aveva addirittura già stilato: «Il dovere di proposte adeguate – proposte realistiche e concrete – è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese. Non è mio compito formulare indicazioni. Mi limito a sottolineare, ancora una volta, che il lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. E’ necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza, per tutti coloro che lavorano». Questa sera darà le “pagelle” all’attuale Governo per capire se quelle indicazioni sono state rispettate?





