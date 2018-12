Salvini, discorso di Fine Anno/ Diretta video Facebook dopo messaggio Capodanno del Colle: “Governo non cadrà”

Dopo un 2018 di “abbuffate” tra video, dirette, messaggi e discorsi su Facebook e social in generale, non poteva mancare il discorso di Fine Anno 2019 per il vicepremier della Lega Matteo Salvini che in qualche modo intende “rispondere” ai ben due messaggi di Capodanno che nelle prossime ore i compagni di Governo produrranno, dal fondatore Beppe Grillo fino al video (con ancora aurea di mistero sulla pubblicazione) del duo Di Maio-Di Battista. Il Ministro degli Interni ha allora deciso, assieme al suo prezioso team di comunicazione, di preparare un breve video di auguri di Fine Anno appena dopo il Messaggio di Mattarella: un deciso cambio di passo rispetto a quanto succedeva solo tre anni fa con Napolitano, quando al “Controdiscorso” di Grillo si aggiungeva anche quello ricco di improperi dell’allora “semplice” Segretario Federale della Lega. Oggi però Salvini è al Governo e non vuole certo “strappare” con il Quirinale nelle delicate trame interne che tengono assieme questo esecutivo gialloverde assai anomalo.

DIRETTA VIDEO FACEBOOK, IL MESSAGGIO DI SALVINI

La serata che si prospetta allora, poco prima della Notte di San Silvestro, sarà dunque il momento di una breve diretta video su Facebook nella quale Salvini scambierà gli auguri con i suoi numerosissimi followers provando a segnare un “distinguo” dal Movimento 5 Stelle che tra Grillo e Di Battista potrebbe non essere propriamente “correct” come da loro “statuto”. «Scriverò un discorso a quattro mani con mia figlia che ha sei anni. Si rivolgerà alla nazione tra i sei e i quarantacinque anni», in un primo tempo aveva risposto così Salvini solo qualche giorno fa prima di decidere il cambio di rotta e l’effettivo discorso di Fine Anno dove potrebbe trattare alcuni dei temi “anticipati” nell’odierna intervista al Corriere della Sera. Dopo la Manovra approvata non senza qualche sacrificio, il leader della Lega spiegava sulle colonne del CorSera «non vedo pericoli per il governo nei prossimi mesi […] io spero che questa sia l’ultima manovra con una lunga e complicata trattativa con Bruxelles, spero che quel potere di veto sia superato». Sul tema dell’autonomia, molto caro alla Lega, potrebbe esserci qualche passaggio per soddisfare l’elettorato: oggi al Corriere ha spiegato tra l’altro «Sull’autonomia stiamo lavorando nei termini della Costituzione. Il 15 gennaio tutti i ministri finiranno il loro compito, inclusi quelli dei 5 stelle. Il 15 febbraio arriverà la proposta del governo e poi ci saranno trattative regione per regione con Conte e il governo».

