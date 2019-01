Di Maio-Di Battista, messaggio di Capodanno 2019/ Video Facebook M5s, annuncio Dibba nel Governo con Conte?

Quello di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista doveva essere originariamente il vero messaggio M5s di fine anno ma il fondatore Beppe Grillo ha voluto metterci la propria faccia (e rivendicare ancora una propria incidenza?) lanciando il suo Controdiscorso di Capodanno andato in scena ieri sera in contemporanea con Mattarella: e allora i due “eredi” grillini hanno deciso, in accordo con la Casaleggio Associati, di spostare il video in diretta Facebook (pare, ma ancora non è confermato) nella giornata di oggi 1 gennaio 2019. Un modo per fare gli auguri a tutto l’elettorato M5s, ma soprattutto il tentativo di recuperare quei consensi persi o sfilacciati con la base dopo gli ultimi mesi non certo semplici per il vicepremier Di Maio, vissuti sotto l’ombra di Salvini che ha raddoppiato i consensi della Lega riducendo quelli dei pentastellati. Il modo per rilanciarsi ha un nome e un cognome, Alessandro Di Battista: di ritorno dal viaggio di 9 mesi in Sud America, sarà proprio il messaggio di Capodanno il momento in cui dovrebbe annunciare il suo prossimo impegno politico, molto probabilmente con un ruolo importante all’interno del Governo.

ALESSANDRO DI BATTISTA E LUIGI DI MAIO, MESSAGGIO DI CAPODANNO 2019: DIBBA ENTRA NEL GOVERNO?

Ministro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio (per rendere meno plenipotenziario il buon Giorgetti) o anche commissario europeo: il futuro di Dibba, rilanciano i retroscena di questi ultimi giorni, potrebbero vederlo molto più probabilmente a Palazzo Chigi vicino al premier Conte per “marcarlo” ulteriormente e non farlo “pendere” più dall’ala leghista vista la presenza spesso “ingombrante” del n.2 di Salvini. Il confronto a due che sarà reso pubblico online nelle prossime ore vedrà Di Maio e Di Battista discutere dei prossimi impegni politici, su tutti le Elezioni Europee 2019 oltre all’analisi di ciò che è andato (e cosa no) in questi primi mesi di Governo. Un gesto di garbo per Mattarella e anche per Grillo, i due non hanno voluto (o gli è stato imposto dalla Casaleggio, non si saprà mai) apparire nel medesimo istante dei due più anziani colleghi politici e si prenderanno invece la scena in questo Capodanno 2019 che dovrà avere il significato di profondo rilancio di un partito che solo 10 mesi fa era al 34% e ora naviga in acque difficili tra il 25% e il 27% dei consensi.

