Ires non profit: “ok coperture per evitare aumento”/ Governo cancella ‘tassa sulla bontà’, ma slitta l’esame..

Buone notizie dal Terzo Settore dopo la “stangata” contenuta in Manovra di Bilancio che di fatto aumentava la tassa Ires sul Non Profit eliminando l’agevolazione rimasta negli ultimi tre anni: dopo il “dietrofront” di Salvini, Conte e Di Maio (che hanno ammesso l’errore), il Governo aveva promesso un decreto specifico in gennaio per far fronte alla “tassa sulla bontà” richiamata anche dallo stesso Mattarella nel Discorso di Capodanno. «L’Italia del non profit è una realtà preziosa perché ha ben chiaro il Terzo Settore merita maggiore sostegno da parte delle istituzioni anche perché spesso suppliscono a ritardi e mancanze dello stato, per questo è sbagliato tassarle con legge anti-volontariato e anti-bontà», aveva denunciato il Capo dello Stato richiamando il Governo ad intervenire il prima possibile sul fronte del Volontariato per non colpire chi in molti casi agisce e interviene al posto (e meglio) dello Stato. Oggi è arrivata la buona notizia nel fascicolo di 970 emendamenti e 17 ordini del giorno depositati per il dl Semplificazioni nelle commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato: come confermano i due relatori di Lega e M5s (Daisy Pirovano e Mauro Coltorti), «c’è un emendamento della maggioranza sul taglio dell’Ires al non profit, enti del terzo settore».

“TASSA SULLA BONTÀ”: SLITTA L’ESAME IN AULA

Lasciando Palazzo Chigi lo ha confermato anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: «Sono state trovate le coperture per evitare il raddoppio dell’Ires dal 12 al 24% sulle attività del terzo settore introdotto in manovra. Si interverrà nel primo decreto utile». Poco dopo la presentazione degli emendamenti in Senato, però, la prima mezza doccia fredda quando l’ufficio di Presidenza ha deciso di rinviare i lavori sul provvedimento a martedì prossimo 15 gennaio, il giorno in cui il testo sarebbe dovuto arrivare già in Aula. «C’è un impegno del governo a trovare nei prossimi giorni una soluzione che soddisfi tutte le questioni che noi abbiamo sottolineato, quindi il ripristino e la retroattività della misura. Ora attendiamo che nei prossimi giorni ci siano le soluzioni concrete alle questioni che abbiamo discusso», fa sapere Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum Terzo Settore. Ora i tempi si affrettano, anche perché nelle prossime settimane tra Quota 100 e Reddito di Cittadinanza l’impegno del Governo sarà ovviamente dedicato ad altro: «Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto molte e-mail da parte di esponenti del terzo settore, giustamente indignati per la scelta del governo di aumentare dal 12% al 24% l’Ires sugli enti no-profit. È una proposta inaccettabile, rispetto alla quale il presidente Conte ha ammesso l’errore. Tuttavia, aspettiamo dal governo fatti concreti» spiega Mariastella Gelmini (Forza Italia), riassumendo un po’ l’intera richiesta delle opposizioni al Governo gialloverde.

