Sondaggi politici/ Crollo M5s sotto 25%: Salvini cala al 32% ma trionfa su Decreto Sicurezza contro i sindaci

I dati contenuti nei sondaggi politici di Tecnè nei primi giorni di gennaio attestano tre principali effetti: il Governo cala, e non poco, ma resta attorno al 60% di consenso tra i cittadini, caso più unico che raro in tutta Europa pur dopo 7 mesi di esecutivo gialloverde. Il Movimento 5 Stelle è quello che paga di più il combinato disposto tra migranti e manovra, con la perdita di qualche percentuale nei consensi (ma anche per Salvini, va detto); da ultimo, sul fronte Decreto Sicurezza nella battaglia in corso tra i sindaci-Governatori di sinistra e il Ministro dell’Interno, gli italiani non hanno particolari dubbi e premiano Salvini al 55% dei consensi. Con ordine, proviamo a dar conto di questi tre “effetti”: le intenzioni di voto contenute nei sondaggi politici dello scorso 7 gennaio certificano una Lega al 31,8%, in calo rispetto al 33,2% di un mese fa, ma soprattutto un DI Maio che crolla sotto il 25% (24,9%) rispetto al 25,5-26% di soli trenta giorni fa. Il Governo indietreggia ma non salgono le opposizioni, ben lontane al 17,8% al Pd, in attesa delle Primarie, e Forza Italia al 10,9% in continua “crisi elettorale” con il Centrodestra quasi del tutto in mano al Carroccio.

TECNÈ (7 GENNAIO): DECRETO SICUREZZA, SALVINI LA VINCE

Chiude la classifica dei sondaggi politici, Fratelli d’Italia che balza al 4,2% specie in chi continua a vedere di cattiva esperienza l’alleanza tra M5s e Salvini: proprio il Ministro però, nonostante il calare dei consensi, resta il vero ago della bilancia politica e non servivano certo i sondaggi di Tecnè per capirlo. Di Maio rischia grosso, con tanti problemi interni (espulsioni e non solo, ndr) e il rinnovato scontro con l’alleato leghista dopo la conclusione del caso Sea Watch con Salvini “irritato” per usare un eufemismo. Decisive saranno come sempre le Elezioni, quelle vere, previste per i prossimi mesi con forte campagna elettorale a livello europeo. Di certo Salvini parte col piglio giusto, come certificano ancora i sondaggi di Tecnè davanti alla domanda posta all’elettorato, «sul Decreto Sicurezza ha ragione Salvini o i sindaci?». Ebbene, il 55% sposa la linea dura del vicepremier «la nuova normativa  giusta e i sindaci devono applicarla», l’8% spiega che Salvini ha sì ragione anche se la normativa è sbagliata «la legge va sempre rispettata». Solo il 26% boccia in toto la legge del Governo e si alinea con la battaglia di “disobbedienza civile” dei sindaci come Orlando e de Magistris.

