Cannabis libera, ddl M5s/ Furia Lega, Salvini: “Non passerà mai, non è nel contratto di governo”

Dopo migranti, Tav e trivelle, un altro tema che mette contro Movimento 5 Stelle e Lega: la cannabis libera. La bufera è scoppiata nella giornata di ieri, con il pentastellato Matteo Mantero che ha depositato in Senato un disegno di legge per legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati. Un’iniziativa per consentire l’autoproduzione e l’uso ricreativo della droga leggera, che non è affatto piaciuta al Carroccio. Ecco le parole del grillino: «In molti sono d’accordo che sia insensato perseguire chi si fuma uno spinello, visto che la marijuana non fa male come invece l’alcool e il tabacco. Anzi, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista “Scientific Reports”, affiliata di Nature, l’alcool ha un indice di pericolosità 114 volte superiore alla cannabis, seguito da eroina, cocaina e tabacco. Storicamente non è mai stata registrata alcuna morte dovuta all’uso di derivati della canapa». Ha aggiunto Mantero: «Oltre il 70% degli italiani sarebbe concorde a legalizzare l’utilizzo di questa sostanza, come storicamente hanno fatto o stanno facendo molti stati come l’Olanda, la Spagna, il Canada e diversi membri degli Stati Uniti d’America, a cui si è aggiunta, dal 1° gennaio 2019, anche la California. La loro esperienza per altro dimostra che il numero di utilizzatori non cresce dopo la legalizzazione ma porta anzi ad un lieve calo».

DDL CANNABIS LIBERA, SALVINI DURO: “NON PASSERA MAI'”

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione della Lega e del suo massimo esponente, ovvero il segretario federale Matteo Salvini: «Non passerà mai e non è nel Contratto di governo», le parole del ministro dell’Interno a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano. Anche il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana si è schierato contro il disegno di legge M5s, spiegando che non è nel contratto di governo: «Le proposte sulla legalizzazione della cannabis non sono concordate. Si tratta di un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell’agenda del Carroccio. Ci sorprende quindi che vengano presentati disegni di legge che sembrano più provocazioni che altro», riporta Tg Com 24. Forza Italia si schiera con il Carroccio, ecco il commento del vicepresidente dei deputati azzurri Stefano Mugnai: «La proposta sulla legalizzazione della cannabis, che prevede anche l’autoproduzione a scopo ricreativo, è l’ennesima follia grillina. Mi auguro vivamente che questa dissennata proposta di legge non veda mai la luce. Il senatore Mantero gioca su un terreno scivolosissimo che riguarda la salute dei cittadini e dei nostri giovani in particolare».

