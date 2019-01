Reddito di Cittadinanza: annullato il cdm/ Dubbi della Lega dopo aver letto l’ultima versione del testo

Il consiglio dei ministri che avrebbe dovuto approvare il maxi decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100, è saltato. Doveva essere previsto per la giornata di ieri, 10 gennaio, ma è stato rinviato alla prossima settimana, anche se non si sa quando. Stando a quanto circolante in queste ultime ore, si è trattato di problemi di agenda dei ministri (troppi impegni accavallati), ma ufficiosamente sembra che il ritardo sia dovuto a nuove diatribe all’interno del governo gialloverde, con il Movimento 5 Stelle opposto alla Lega. Pare inoltre che siano sorti nelle scorse ore nuovi problemi tecnici a seguito degli ultimi calcoli effettuati dalla Ragioneria di Stato. Secondo quanto spiegato da Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, il nuovo cdm potrebbe essere in agenda per il prossimo venerdì, anche perché il vice-premier Luigi Di Maio ha annullato il suo viaggio istituzionale negli Stati Uniti per lo shutdown in corso, e di conseguenza fra una settimana potrebbe tenersi la tanto attesa riunione a Palazzo Chigi.

REDDITO CITTADINANZA SLITTA DI NUOVO

Fra le questioni di querelle, i fondi destinati ai disabili inseriti nel reddito di cittadinanza: la Lega è pronta a non votare la misura se non saranno previsti, come già avvisato dal vice-presidente del consiglio, Matteo Salvini, e dai suoi, dopo aver visto l’ultima versione del testo stilata martedì scorso durante la riunione tecnica. Su questo punto ha comunque voluto rassicurare l’altro vice-premier, Luigi Di Maio: «I soldi per gli invalidi ci sono, l’ho detto anche a Salvini – le parole del leader pentastellato riportate da agenpress – i 260mila invalidi che percepiscono un trattamento avranno accesso al programma del reddito di cittadinanza senza doversi riqualificare per il lavoro e avranno una pensione a 780 euro se sono da soli, mentre se stanno in un nucleo familiare il nucleo avrà 1300 euro e chi è in famiglia, per esempio la mamma, avrà la possibilità di stargli vicino senza dover cercare un lavoro». E sulla data del nuovo cdm, Di Maio ha confessato: «Preferisco usare alcuni giorni in più e non fare errori. Non devo per forza approvarlo venerdì, se posso farlo mercoledì e farlo meglio».

