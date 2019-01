Reddito di cittadinanza, Inps cercherà destinatari/ Dopo 12 mesi sì a offerta lavoro o si perde beneficio

L’Inps potrebbe cercare i potenziali destinatari del reddito di cittadinanza per avvisarli che ne hanno diritto. Lo prevede l’ultima bozza del decreto in cui si danno 30 giorni di tempo all’istituto per predisporre i modulo per fare domanda di Rdc. Nella bozza si legge che «l’Inps è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell’attestazione dell’Isee presentino valori dell’indicatore o di sue componenti compatibili» con i criteri per l’accesso al reddito di cittadinanza. Il testo è ancora in via di definizione, ma emergono alcuni dettagli, come la decadenza del beneficio se si rifiuta un’offerta di lavoro trascorsi 12 mesi, anche se fosse solo la prima. Il reddito di cittadinanza non si perde quindi solo se si dice “no” a tre proposte di lavoro dei centri per l’impiego, ma anche quando si «rifiuta un’offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute».

REDDITO DI CITTADINANZA, DOPO 12 MESI SÌ A OFFERTA LAVORO O SI PERDE

Secondo i criteri previsti nelle bozze del reddito di cittadinanza circolate finora, per offerta congrua si intende un lavoro entro i 100 chilometri dalla residenza nei primi sei mesi di percezione del reddito. Salgono a 250 chilometri dopo sei mesi. Oltre i 18 mesi, per chi ottiene un rinnovo del beneficio, è considerata congrua un’offerta di lavoro «ovunque nel territorio italiano», se in famiglia non ci sono né minori né disabili. A chi accetta un lavoro così lontano verranno corrisposte tre mensilità aggiuntive di reddito dopo aver iniziato con il nuovo impiego, «a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute». Dalla carta attraverso cui viene erogato il reddito di cittadinanza si potrà fare anche un bonifico mensile per l’affitto. Fissato anche il limite al prelievo in contanti: da 100 euro al mese per un single a 210 al mese per una famiglia numerosa. Nelle ultime bozze è saltato il divieto esplicito di utilizzare i soldi del Rdc per il gioco d’azzardo, pena la perdita del beneficio, ma non è escluso che possa essere reinserito nella stesura finale del testo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA