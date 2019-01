Tav, Lega in piazza Castello a Torino per il sì/ Salvini vs M5s: “Rivedere l’opera non significa cancellarla”

Lega in piazza Castello oggi a Torino per dire Sì alla Tav Torino-Lione. Una posizione politica, soprattutto alla luce di un’analisi costi-benefici che stando ai rumours arrivati da fonti di governo boccerebbe la realizzazione dell’opera in Val Susa. Si materializza dunque l’ennesima spaccatura interna all’esecutivo: da una parte Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha evocato l’ipotesi di un referendum, dall’altra il MoVimento 5 Stelle che si appella al rispetto del contratto di governo in cui si parla di revisione integrale dell’opera. Ma anche qui i punti di vista sono differenti: come riportato da La Stampa, Matteo Salvini ha chiarito che “rivedere” non vuol dire “cancellare”. Di Maio, alla vigilia della manifestazione di Torino, la seconda dopo quella del 10 novembre alla quale parteciparono tra le 25mila e le 30mila persone, prova a fare da pompiere: “La Lega è sempre stata a favore“. Ma l’immagine di una piazza di un partito al governo, che si oppone alla decisione di un alleato di governo, fa comunque specie.

LEGA IN PIAZZA PER SI TAV

Il timore di Salvini, al di là dell’analisi costi-benefici sfavorevole, è che non realizzare la Tav possa comportare delle spese superiori ai costi necessari per completarla. Penali, o nel migliore dei casi rimborsi, nei confronti di Francia e Ue, che hanno già effettuato dei lavori funzionari all’opera. Delle ultime ore è anche lo scontro con la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che a proposito della piazza leghista ha dichiarato:”Fa sorridere – punge la sindaca Chiara Appendino – il fatto che in piazza ci sia un alleato che ha sottoscritto un contratto in cui si dice chiaramente che l’opera va rivista integralmente“. Secca la replica di Salvini: “Fa bene la sindaca a sorridere. Un sorriso allunga la vita. Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, però io voglio un’Italia del sì che vada avanti, non che torni indietro“. Secondo il vicepremier, come riportato da La Stampa, “la Lega pensa che l’Italia non si possa fermare” e lo stesso vale per la Torino-Lione “se permetterà di viaggiare sicuri, veloci e con benefici per il territorio superiori agli eventuali problemi“.

