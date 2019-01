Migranti, Conte e Salvini trattano con l’Ue/ Ultime notizie, richieste ad Avramopoulos dopo il caso Sea Watch

Sono in corso a Palazzo Chigi i vertici – divisi e successivi – tra il Governo italiano e la Commissione Ue sul fronte migranti dopo il caso roboante della Sea Watch e sul tema specifico dei ricollocamenti avvenuti in parte nei mesi scorsi nonostante le promesse fatte dagli altri Paesi Ue sull’accoglienza dei migranti salvati in Italia e Malta. Il premier Conte incontrerà il Commissario Ue per le Migrazioni e gli Affari Interni Dimitris Avramopoulos e solo successivamente – quando Salvini sarà di ritorno dall’aeroporto di Ciampino per l’arrivo del latitante braccato Cesare Battisti – lo stesso Commissario incontrerà proprio il Ministro degli Interni in un secondo vertice privato. A chiedere l’incontro, ricordiamo, era stato il Premier Conte su forte pressione di Salvini dopo il tesissimo vertice di Palazzo Chigi in piena notte in seguito all’accordo trovato con Malta e Bruxelles sull’accoglienza (poi data agli auto-offerenti responsabili della Chiesa Evangelica Valdese) di 10 migranti sui 49 sbarcati a La Valletta dalle navi Sea Watch e Sea Eye (dopo 20 giorni in mare aperto, ndr).

ALLE 15 LA CONFERENZA STAMPA CONTE-SALVINI

Il vertice con la Commissione serve sostanzialmente a fare il punto generale sulla gestione europea dei migranti a partire proprio dal ricollocamento nei vari Paesi dopo l’approdo sulle coste meridionali dell’Europa: la politica dei “porti chiusi” di Salvini ha messo sul piatto dell’Europa un problema presente da tempo ma che ora diventa emergenza visto che l’Italia ha chiuso le frontiere e per ogni nave Ong presente nel Mediterraneo compie un braccio di ferro, anche per settimane, prima di trovare un possibile accordo. L’emergenza umanitaria e politica è tale che serve un piano strategico allargato, quello che finora è mancato colpevolmente in tutta la gestione europea delle migrazioni: la scorsa estate, quando diversi Paesi Ue si erano impegnati a prendere una parte dei migranti sbarcati a Pozzallo e Catania, il Ministro Salvini si era ripromesso di farli ricollocare al più presto. Nonostante questo, nei centri siciliani ci sono ancora 200 stranieri in attesa di trasferimento in altri Stati e questo per il leader leghista è inaccettabile: per questo ha preteso l’incontro con Avramopoulos per provare a trovare una quadra. Si terrà a Palazzo Chigi alle 15 la conferenza stampa finale con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini dove verranno illustrate le novità e le eventuali decisioni prese in accordo con la Commissione Ue.

