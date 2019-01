Tav, piano B: risparmi da 1,5 miliardi/ Pd prepara mozione per sblocco appalti, M5s contrario al referendum

Sabato a Torino sono scesi in piazza sindaci e partiti del fronte sì Tav, continua la battaglia politica per la Torino-Lione. Tra l’ipotesi referendum e le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle, spunta un piano B per l’Alta Velocità: come riporta Il Messaggero, avanza un progetto che consenta sia di completare l’opera che di ridurre i costi, così da disinnescare la consultazione popolare che crea imbarazzi ai pentastellati. Un’intesa è possibile, ma è necessario mettere mano al progetto originario: secondo fonti governative, questo piano alternativo potrebbe fare risparmiare fino a 1,5 miliardi di euro, riducendo i costi di alcuni interventi e spalmando nel tempo la spesa complessiva. Una strada che permetterebbe inoltre di rispettare gli impegni assunti con la Francia, evitando un bagno di sangue a livello economico: il quotidiano capitolino sottolinea che bloccare la Tav costerebbe fino a 3,4 miliardi di euro tra la rescissione dei contratti, gli appalti già avviati, il ripristino degli scavi e le varie penali.

PD PREPARA MOZIONE, M5S CONTRO IL REFERENDUM

I Sì Tav ora puntano al Senato, con il Partito Democratico che promette battaglia: i dem infatti sono al lavoro per presentare subito una mozione per sbloccare gli appalti. Intervistato da La Stampa, il senatore Mauro Laus ha precisato: «Finché il Parlamento esiste, usiamolo. Lunedì depositerò, come primo firmatario, una mozione che impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla prosecuzione dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione sbloccando gli appalti in capo a Telt». L’esponente del Pd poi aggiunge: «Sono migliaia i cittadini piemontesi, amministratori, sindaci, esponenti politici di tutta Italia che chiedono il completamento e la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. È questo il momento per chiedere un’assunzione di responsabilità politica a chi, fino a oggi, ha giocato a nascondino e al gioco delle tre carte solo per prendere tempo e tenere insieme una maggioranza destinata ad implodere». Ma il Movimento 5 Stelle non cede, con il presidente della Camera Roberto Fico che ha spiegato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: «Bisognerebbe innanzitutto chiarire di che tipo di referendum parliamo. E comunque per la Costituzione per indirne uno servono 500 mila firme, e se accadesse non avrei nulla da dire. Piuttosto avrei da dire se il Movimento appoggiasse un referendum sul Tav, questione che non ha mai lontanamente posto. Il M5S è costituzionalmente contrario a quest’opera. Ricordo che la prima riunione nazionale dei meet up venne fatta nel 2005 a Torino, per unirsi alla protesta dei No Tav». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

