Bonafede posta video cattura Battisti (con musica)/ Bufera su Ministro M5s: “squallore, è trailer di un film”

Circola da diverse ore un video sulla pagina ufficiale Facebook di Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia, che ritrae in 3.53 di immagini la cattura di Cesare Battisti avvenuta ieri con l’arrivo all’aeroporto di Roma Ciampino dell’ex latitante da 37 anni fuori dall’Italia: e così invece che ridursi la polemica per lo “show mediatico” di cui sono stati accusati tutto ieri i Ministri Salvini e Bonafede, il video dell’esponente M5s non fa che gettare benzina sul fuoco della querelle politica. Un video con pezzi montati, parole sfumate, addirittura la musica di sottofondo come nei (peggiori) servizi di cronaca nera che affollano la tv nostrana: tutto questo è il video postato dalla comunicazione M5s (c’è lo zampino di Rocco Casalino?) sulla pagina del Ministro Bonafede, presente col titolare del Viminale ieri ad “accogliere” il terrorista ex PAC dopo la cattura in Bolivia.

BUFERA SUL MINISTRO BONAFEDE

Guardando qualche commento sotto il video su Facebook, pare che l’operazione mediatica del M5s non sia proprio funzionata alla perfezione: «Che squallore davvero. Uno dei punti più bassi della Repubblica. Siete riuscite a dare il palcoscenico ad un assassino che non si meritava tutta questa pubblicità», si legge poco più sopra di un altro passaggio alquanto polemico «Rispetto per la dignità pari a zero. Io non posso ancora credere che lei abbia postato questo video», ma ancora «Mi sembra il trailer di un poliziesco TV senza qualità. Una pagliacciata che offende le persone e le istituzioni». Medesimi i commenti di alcuni giornalisti come Marco Castelnuovo (Corriere della Sera) o anche del bravo Mattia Feltri, «Penso sia il video più nauseabondo io abbia mai visto». La spettacolarizzazione di un detenuto, l’esplicita sottolineatura, forzata, di un successo che è invece quantomeno da condividere con Brasile e Bolivia: tutto questo viene contestato a Bonafede e al M5s, che invece si limitano al titolo del video «Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo!». E sotto, un diluvio di contestazioni, tra cui ne scegliamo un’altra piuttosto significativa: «Questo montaggio con musica emozionale è da subumani. Rispetto per la dignità delle persone, non siamo al ritorno in studio dalla Playa dell’Isola dei famosi! Vergogna».



© RIPRODUZIONE RISERVATA