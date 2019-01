Sondaggi politici/ Lega perde il 2% ma domina sul M5s: Centrodestra al 47% con Salvini ‘leader’, risale FI

I sondaggi politici stilati da Tecnè su commissione di Silvio Berlusconi e Forza Italia danno di certo una “minima” notizia positiva per l’ex Cav, con il calo di Matteo Salvini e lo stallo del M5s: resta però una situazione alquanto deficitaria per l’opposizione anti-gialloverde visto che la Lega resta il primo partito in Italia, e per forte distacco, con il 30,8% dei consensi davanti al 25,5% di Luigi Di Maio. Vero è che Salvini nell’ultimo mese ha perso circa il 2%, di fatto guadagnato da una Forza Italia di nuovo sopra il 10% (per i sondaggi di Tecnè viaggia sul 11,7%) ma il “successo” di Berlusconi e Pd contro il Governo resta per ora una vaga utopia. I dem inseguono all’17,5%, +Europa resta in salute al 3,1% mentre tutti gli altri partiti messi assieme non superano,ad oggi, il 7,5% negli ultimi sondaggi politici elettorali.

TECNÈ (11 GENNAIO): GOVERNO PROMOSSO DAL 40%

Guardando ai dati “sub totali” delle coalizioni, i sondaggi esprimono un grande successo per il Centrodestra con Salvini “leader” al 46,8%, quasi il doppio del M5s e lontanissimi dal 21,5% raccolto dal Centrosinistra. Nelle stime dei sondaggi politici di Tecnè è stato poi chiesto agli elettori quale fosse per loro il giudizio attuale sull’operato del Governo Lega-M5s, inevitabilmente calato dopo i casi migranti e manovra come sentenziato dalle intenzioni di voto a carattere nazionale. Per il 6% è molto positivo, per il 34,3% è abbastanza positivo, mentre le bocciature arrivano dal 53,7% dei casi (contro il 40,3% di giudizi “positivi” in media) riportati dal sondaggio elettorale: rispetto alla stessa domanda posta il 19 dicembre scorso, Salvini e Di Maio pare abbiano perso il 4% in un solo mese. Non è maxi allarme, ovviamente, ma un piccolo “campanello” suona di certo nelle segreterie di Lega e M5s specie in vista delle prossime Elezioni Europee.

