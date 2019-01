Reddito Cittadinanza e Quota 100, slitta Decretone in CdM?/ Tensione Salvini-Di Maio, domani vertice coperture

Le liti all’interno del Governo Lega-M5s sono all’ordine del giorno – l’ultima sulla Presidenza Parco del Circeo – ma quando i nodi si “presentano” al pettine della maggioranza il rischio è che possa saltare tutto: domani in Consiglio dei Ministri era previsto il “Decretone” su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ma secondo le ultime fonti in mano all’Ansa da Palazzo Chigi pare che possa slittare tutto. I motivi? Dettagli tecnici, coperture ma soprattutto le “affinità” tra Salvini e Di Maio che vengono ancora meno in attesa che l’accordo diplomatico con il Premier Conte possa trovarsi in un mini vertice previsto tra stasera e domani mattina. In realtà, tutti i nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell’Economia ma sono le coperture e i “dettagli” sull’accesso al Reddito di Cittadinanza che dovrebbero ancora essere limati prima del definitivo accordo. Si attende il premier Conte in arrivo dall’Africa per capire quando e come portare l’ennesimo “vertice a tre” in grado di sbloccare un nodo che altrimenti dovrà far saltare il Consiglio dei Ministri di domani.

DOMANI VERTICE PER COPERTURE TECNICHE

Secondo quanto affermano fonti di Governo ai colleghi di Rai News, il provvedimento-Decretone annunciato in CdM per domani è ancora al vaglio della Ragioneria di Stato ma già questa sera eventuali aggiornamenti sulle “limature” delle coperture tecniche potrebbero arrivare da Palazzo Chigi. Quota 100 per le pensioni e Reddito di Cittadinanza per il lavoro sono come noto le due misure chiave solo “stimate nei costi” nella Manovra di Bilancio ma che necessitano di un decreto apposito per poter essere poi presentate in Parlamento per le consuete discussioni e votazioni. L’obiettivo resta di portare il provvedimento in Cdm domani ma non è escluso che il via libera al decreto slitti a venerdì o addirittura alla prossima settimana. Stando alle anticipazioni de Il Giornale, il primo vero nodo ancora da sciogliere riguarda il Tfr degli statali che accederanno alla Quota 100: il Ministro della PA Bongiorno deve trovare un accordo con l’Abi per definire i parametri sul prestito anticipato. Sul Reddito invece la vera problematica riguarda la copertura economica per la platea dei reali beneficiari della misura assistenziale fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle.

