Silvio Berlusconi: “Patto M5s-Lega può rompersi in Parlamento”/ Governo, Cav: “Centrodestra unica soluzione”

Silvio Berlusconi non molla, ma rilancia. Il leader di Forza Italia è sceso in campo in vista dei prossimi impegni elettorali: le elezioni Europee e quelle regionali, a partire dalla Sardegna. Intervistato da L’Unione Sarda, il Cavaliere ha parlato dell’alleanza locale con la Lega e la divisione sul piano nazionale: «Non è una gara tra Berlusconi e Salvini. Veniamo entrambi in Sardegna per sostenere una candidata della coalizione di centrodestra. È una scelta logica, naturale, visto che alle elezioni politiche ci siamo presentati insieme e fra poco ci presenteremo insieme alle Regionali. In Sardegna come in tante altre regioni italiane, per vincere e governare». Un commento sulle parole di Di Maio sul riavvicinamento tra Lega e FI: «Di Maio dice cose che non vale la pena commentare. Farebbe meglio a riflettere sul fatto che i sardi sono costretti a tornare a votare perché il deputato scelto dai Cinque Stelle in questo collegio ha preferito andare in barca a vela piuttosto che lavorare in Parlamento, dove non ha praticamente mai messo piede. Questo è il normale rispetto dei grillini nei confronti degli elettori».

SILVIO BERLUSCONI SUL GOVERNO M5S-LEGA

Continua Silvio Berlusconi: «Come farà a strappare Salvini all’abbraccio col M5S? Saranno gli accadimenti a deciderlo. Ogni giorno c’è una ragione in più, un problema in più sul quale Lega e Cinque Stelle la pensano in maniera diversa, anzi opposta». Il futuro deve essere del Centrodestra: «Il centrodestra rappresenta i valori e gli ideali del pensiero occidentale ed è l’unico futuro possibile del nostro Paese e dell’Europa. Per queste ragioni dovunque ci presentiamo uniti vinciamo. Sui grandi temi il centrodestra ha lo stesso programma, dalla riduzione della pressione fiscale, alla sicurezza, alle grandi opere che sono assolutamente da realizzare. Tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrodestra conquisterebbe la guida del Paese. Io però confido che a questo si possa arrivare anche per via parlamentare nei prossimi mesi». Infine, una battuta sulle elezioni Europee: «Posso solo dire che alle Europee, che sia candidato o meno, sarò in campo alla guida di Forza Italia con il massimo impegno, come sempre. Saranno elezioni decisive per il futuro dell’Europa e non solo, per definire verso quale Europa stiamo andando».

