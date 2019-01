Bonafede denunciato per il video su Battisti/ Di Maio difende il Ministro: “caso di distrazione di massa”

È il vicepremier Luigi Di Maio, dopo una giornata di attacchi e polemiche contro il “suo” Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per l’ormai arcifamoso video postato su Facebook il 14 gennaio scorso interamente dedicato alla cattura di Cesare Battisti: il grillino Guardasigilli è stato poi anche denunciato dai penalisti di Roma proprio per aver svelato l’identità di alcuni agenti all’interno del video. Musica sullo sfondo, toni da “film b-movie” e immagini riprese da vicino dei momenti, anche molto privati (e di privacy) dell’arresto in Italia dell’ex latitante dei PAC: il Ministro del Lavoro, dopo aver fatto sfogare tutte le polemiche sul livello “imbarazzante” (come definito da moltissimi commenti al video oltre che dagli attacchi delle opposizioni), prova a difendere Bonafede con pochissime ma nette parole, «È un argomento di distrazione di massa». In silenzio la Lega che probabilmente vuole evitare, per ora, incidenti diplomatici interni al Governo già sotto tensione per la presentazione del “Decretone” con Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. Intanto la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando – Partito Democratico – ha prontamente depositato un’interrogazione parlamentare al governo chiedendo anche «se la pubblicazione del video non abbia esposto poliziotti penitenziari e agenti della polizia a rischi per la loro sicurezza e incolumità».

BONAFEDE: IL CASO, L’ETICA E LA “MIMESI”

Il caso “mediatico” si accompagna a quello politico e ora anche giudiziario: Alfonso Bonafede ha oggettivamente tentato di raggiungere in una sorta di “mimesi” Matteo Salvini nella sua per ora imbattibile comunicazione social, inseguendolo in un campo in cui – alla prova dei fatti – si è rivelato ben poco capace di reggere il confronto. Non solo, lo staff M5s pare fosse abbastanza irritato del fatto visto che «non ne sapevo nulla» ha sentenziato ieri Rocco Casalino al Corriere della Sera. «L’intento era dare risalto agli agenti di Polizia penitenziaria», si è difeso ieri il Ministro Bonafede, ma ben in pochi hanno “creduto” alla versione, mentre in tanti hanno attaccato innanzitutto l’etica nei confronti di Cesare Battisti e degli agenti mostrati nel video: non sarebbe stata dimostrata da un Guardasigilli, colui che invece dovrebbe garantirla per Costituzione. Da ultimo, secondo quanto riportato oggi da Filippo Facci su Libero Quotidiano, dietro al video-gogna – Forza Italia ieri l’ha definito un video dove Battisti viene esposto «come un trofeo di caccia» – ci sarebbe una strategia ben precisa di diversi grillini eredi diretti di Gianroberto Casaleggio: «non è la millesima gaffe, quella di Bonafede: c’è un disegno, diciamo così. Se, tre anni fa, aveste letto l’ultimo libro di Gianroberto Casaleggio prima che salutasse – il titolo è “Vedi vidi web”», allora si sarebbe forse capito di più di tutta questa storia. In quelle pagine Casaleggio Sr spiegava: «i delinquenti saranno esposti in apposite gabbie sulle circonvallazioni delle città».



