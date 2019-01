Reddito cittadinanza e Quota 100, Decretone in CdM/ Bozza testo pronto, Salvini e Di Maio trovano le risorse

«Andrà liscio, conto duri mezz’ora»: assicura così Matteo Salvini in merito al Consiglio dei Ministri in corso in questi minuti, con al centro dell’odg ovviamente il “famoso” Decretone. Dopo il vertice di Governo andato a buon fine in mattinata, Conte e i due vicepremier hanno trovato la quadra (e le coperture, tramite l’apporto di Tria) su Reddito di Cittadinanza e Quota 100, le vere misure centrali della Manovra gialloverde “rinviate” a decreti specifici dopo l’approvazione della stessa Legge di Bilancio per «studiarli bene e produrre al meglio i contenuti in vista dell’anno appena iniziato» (promessa di Conte). Tutti i Ministri ora convocati daranno il via libera, salvo sorprese clamorose, al “Decretone” che riassume le due misure bandiera con tanto di “bozza del testo” pronto e approntato (e anche pubblicato qui dall’Adnkronos): «Tutto risolto, le coperture per reddito di cittadinanza e quota 100 ci sono. I nodi sono stati sciolti e i testi sono pronti per il Consiglio dei ministri di oggi», ha spiegato a Radio Uno Rai uscendo da Palazzo Chigi questo pomeriggio, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Al summit del “triumvirato” che ha di fatto sbloccato la distanza tra Lega e M5s, hanno partecipato – oltre allo stesso sottosegretario – il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari al ministero di via XX Settembre, Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

LA BOZZA DEL DECRETONE

«Il beneficio economico del reddito di cittadinanza verrà erogato attraverso la Carta Rdc»: una delle novità più importanti stabilite nella bozza del Decretone riassume le varie disposizioni su Reddito di Cittadinanza – la misura di assistenza nella ricerca del lavoro per i disoccupati – e la Quota 100, la riforma delle pensioni che in parte modifica la Legge Fornero. «La Carta, continua il documento, permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo», si legge ancora nella bozza pubblicata da Adn: in merito al Rei, con l’arrivo del Reddito di cittadinanza di fatto scomparirà la misura contro la povertà del Governo Pd «ma non per chi già lo percepisce e continuerà a beneficiarne per tutta la durata prevista per il vecchio sussidio». Sempre nella bozza del Decretone si legge come «il Rei non può essere più richiesto e dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto». Sul fronte pensionistico invece, il lavoro dei tecnici gialloverdi ha prodotto tale novità in merito alla Quota 100: «Chi è nato entro il 1956 e ha lavorato senza interruzioni almeno dal 1980 potrà andare in pensione a partire da aprile: la cosiddetta “quota 100” sperimentale per tre anni consente a chi ha maturato a fine 2018 almeno 62 anni di età e 38 di contributi di andare in pensione anticipata. La norma è sperimentale per il 2019-21». In odore di sconvolgimenti tanto la Consob, quanto l’Inps fino all’Inail, visto quanto contenuto nel Decretone in bozza del Governo Lega-M5s: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono nominati i Presidenti di Inps e Inail».

