Sondaggi politici/ Europee, calo Lega al 32%: crisi M5s al 23%, Pd ‘tallona’ Di Maio al 19%

Le ultime intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Noto per Cartabianca certificano un passo falso deciso, in una sola settimana, della Lega di Matteo Salvini: il caso migranti, le difficoltà su Carige e Manovra e soprattutto l’alleanza continua – nonostante le liti – con il M5s iniziano a pesare sul Carroccio, anche se resta saldamente il primo partito in Italia per notevole distacco. Di Maio, dal canto suo, non fa certo meglio e si attesta ad un pericoloso 23% “tallonato” dal sempre più vicino Pd in leggero rialzo al 19%: se si guardano nel dettaglio i dati dei sondaggi politici, si scopre che il Carroccio scende al 32% perdendo un netto 2% in soli 7 giorni, mentre M5s resta al 23% e i dem si avvicinano assieme a +Europa Bonino (2,5%) e altri di Centrosinistra che valgono ad oggi complessivamente un 22,5% su scala nazionale. Malino ancora Forza Italia, al 9%, mentre in salute è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che sale al 4%: per il magma di LeU è ancora 2,5%, mentre resta stazionario Potere al Popolo all’1,5%.

NOTO (14 GENNAIO): COALIZIONI ALLE EUROPEE, IL GOVERNO AL 55%

Correranno separati, anche se ancora non è del tutto certo: guardano i sondaggi politici, Salvini e Di Maio potrebbero aver la tentazione di creare un “cartello” comune anche in vista delle prossime Europee, sebbene finora abbiano sempre allontanato l’intenzione con anche la Lega già impegnata con Meloni e Berlusconi nelle prossime sfide Regionali. Eppure, guardando sempre i dati del sondaggio di Noto per Cartabianca, il fronte delle coalizioni “parla” abbastanza chiaramente: con il 55% Salvini-Di Maio potrebbero sbaragliare l’intera concorrenza come del resto già fatto alle scorse Politiche. Il Centrodestra, senza la Lega, vale ad oggi un misero 13,5% mentre il Centrosinistra, pur con un Pd in leggero rialzo e probabilmente legittimato da un Congresso dem rinnovato, non andrebbe oltre il 22,55 che è comunque meno del singolo M5s alle ultime intenzioni di voto contenute nei sondaggi Noto.

