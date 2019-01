Silvio Berlusconi candidato alle Europee: “Stop al governo Lega-M5s”/ Salvini: “Scelgono gli italiani”

Ieri ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee, oggi Silvio Berlusconi promette battaglia al Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il leader di Forza Italia ha criticato aspramente l’esecutivo gialloverde, scegliendo di scendere per l’ennesima volta in campo per contrastare «i rischi del sovranismo, del pauperismo, dello statalismo, del giustizialismo che si ripropongono in forme nuove ma ancor più pericolose del passato». Dopo aver citato ed elogiato l’insegnamento di don Luigi Sturzo, il Cavaliere ha spiegato in una lettera inviata al Corriere della Sera: «Oggi come allora, di fronte a grandi sfide e a grandi pericoli, per tornare a costruire un futuro di responsabilità, di crescita e soprattutto di libertà è indispensabile un’alta risposta civile e morale della parte migliore dell’Italia. Io ci sono, Forza Italia c’è. Vi aspettiamo».

SILVIO BERLUSCONI SCENDE IN CAMPO: IL COMMENTO DI SALVINI

«Come l’Italia di cento anni fa così oggi la nostra Patria, dopo un secolo, vive ancora una volta un momento confuso, di incertezza e anche di pericolo per la libertà», l’allarme lanciato dall’ex presidente del Consiglio, che sarà capolista in tutta Italia alle prossime Elezioni Europee e avrà un ruolo chiave nel Ppe che dovrà confrontarsi con l’alleanza dei sovranisti di Salvini per scalzare i Socialisti europei. Sulla candidatura di Berlusconi è intervenuto lo stesso Matteo Salvini, che ha brevemente commentato: «Viva la democrazia, viva le candidature: più gente si candida meglio è per tutti. Così gli italiani possono scegliere tra tante belle persone. Lo fa per un gesto di responsabilità? Il bello della democrazia è che poi scelgono gli italiani». E gli azzurri sono pronti a dare battaglia, rinvigoriti dal loro leader: «Ottima notizia la candidatura di Berlusconi alle Europee ! Ero sicuro che sarebbe sceso in campo, ancora una volta, per difendere la libertà ed il diritto dei cittadini ad avere un lavoro e a non essere vessati da tasse inique!», le parole di Antonio Tajani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA