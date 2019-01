Reddito di cittadinanza 2019/ Ultime notizie, idea referendum abrogativo: Buffagni, “no assistenzialismo”

Giovedi 17 gennaio è arrivato il via libera al decretone: ok a reddito di cittadinanza e Quota 100, fumata bianca al Governo M5s-Lega. Nelle ultime ore si è parlato molto dei requisiti e di come avere accesso al sussidio promesso dai grillini in campagna elettorale, ma non sono mancate le polemiche. Dopo la proposta della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, anche le altre forze di opposizione stanno pensando al referendum abrogativo: il Partito Democratico è sceso in campo con l’ex sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi, che ha parlato di «occasione per una grande mobilitazione civica, sono disposto a metterci subito la faccia contro questo obbrobrio». Il dem ha spiegato: «La battaglia per cancellare immediatamente questo reddito di cittadinanza coincide con quella di chi afferma che bisogna andare avanti, investire nelle infrastrutture, credere nelle proprie capacità sia a livello personale sia come popolo. Insomma, è la battaglia di chi crede che il lavoro si crei con lo sviluppo, e non con i sussidi». E attenzione a Forza Italia, stuzzicata dall’invito su Libero di Vittorio Feltri a muoversi contro «la sceneggiata napoletana». Mara Carfagna ha sottolineato che si tratta di un’idea da non sottovalutare.

REDDITO DI CITTADINANZA 2019, CAOS LEGA: CRESCE DISSENSO AL NORD

Intervenuto a L’Intervista di Maria Latella, il sottosegretario Stefano Buffagni ha tenuto a precisare che «non è assistenzialismo», ma monta la protesta in casa Lega. Come riporta il Corriere della Sera, gli esponenti del Carroccio trattengono a fatica nervosismo e fastidio nei confronti di una misura assistenzialistica, difficile da applicare estranea al loro Dna. Un esponente del Governo ha affermato: «Speriamo che il M5S si renda conto di aver partorito una roba cervellotica. Il reddito è complesso come una malattia autoimmune, ci sono tutte le premesse per un rigetto». E il Nordest, terra di industriali e artigiani vicini al partito di Matteo Salvini, è in rivolta: secondo i recenti sondaggi, il Carroccio avrebbe perso più di 8 punti tra le categorie economiche. Stesso discorso nella base: «c’è chi teme che il reddito finisca nelle tasche di immigrati e rom e chi guarda al referendum abrogativo lanciato da Giorgia Meloni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA